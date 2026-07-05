Goleiro de Cabo Verde revela: foi isso que aconteceu com Messi depois da partida

Fozinha, goleiro de Cabo Verde, revelou a verdade por trás da imagem que circulou com o argentino Lionel Messi durante o confronto entre as duas seleções, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Usuários das redes sociais divulgaram um vídeo em que Messi se afasta do goleiro de Cabo Verde enquanto o abraça, o que gerou uma enxurrada de críticas ao astro argentino; no entanto, alguns atribuíram a Fozinha declarações falsas contra o jogador eleito oito vezes o melhor do mundo.

Leia também... Jornalista saudita: zagueiro egípcio vai colocar Messi no “bolso”!

Fozinha revelou, em declarações à imprensa, o que realmente aconteceu com Messi, dizendo: “Aproximei-me dele e, antes que eu pudesse dizer muita coisa, ele veio na minha direção, me abraçou imediatamente e disse: ‘Muito bem, você é um goleiro incrível, seu povo deve estar muito orgulhoso de você’”.

E continuou: “Ouvir essas palavras de alguém como o Leo significa muito para mim, pois ele é um dos maiores jogadores da história do futebol”.

E concluiu: “Agradeci a ele e respondi: ‘Obrigado, Leo, você é o melhor’. Depois, pedi a camisa do jogo, e ele sorriu e disse: ‘Claro, vou te dar no túnel do vestiário’. Momentos como esse ficarão gravados na minha memória para o resto da vida”.