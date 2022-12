Goleiro banido da concentração na Copa do Mundo se aposenta de Camarões

Andre Onana defendia seu país desde 2016 e teve problemas com o técnico ao longo do Mundial

Alguns dias após ser expulso da delegação de Camarões na Copa do Mundo de 2022, Andre Onana anunciou sua aposentadoria da seleção. O goleiro de 26 anos defendia seu país desde 2016 e vinha sendo titular há algum tempo.

Depois de disputar apenas um jogo na Copa do Mundo do Qatar, Onana deixou a concentração após problemas com Rigobert Song, treinador da seleção camaronesa desde o final de fevereiro. E, agora, sem se alongar em motivos, o goleiro da Inter de Milão decidiu oficializar que não volta mais a vestir a camisa de seu país.

"Toda história, por mais bonita que seja, tem seu fim. E minha história com a seleção camaronesa chegou ao fim. Os jogadores vêm e vão, mas Camarões está acima de qualquer jogador e de qualquer pessoa", escreveu o goleiro em uma mensagem deixada em suas redes sociais. "Continuarei a torcer como torcedor"

Ao longo de sua passagem pela seleção, Onana disputou 34 jogos, sendo o último deles a derrota de Camarões para a Suíça na primeira rodada da Copa do Mundo de 2022. Além do Mundial, também esteve em duas edições da Copa Africana de Nações - onde alcançou as oitavas de final em 2019 e chegou ao terceiro lugar em 2021.

Veja a despedida de Onana na íntegra:

"Tudo começou em Ngol Nkok, uma pequena cidade onde, desde muito jovem, minha família me transmitiu os valores que identificam o povo de Camarões. Entendi que o amor por este país é eterno e o compromisso é inegociável .

Lembro-me de como assistia aos jogos da família. Apenas os camaroneses podem entender o que significa jogar pelos 'Leões Indomáveis'. Foi assim que comecei a sonhar em um dia defender a camisa da seleção e, após infinitas horas de treino, viagens e perseverança, pude dizer com orgulho que realizei o maior dos meus sonhos.

Mas toda história, por mais bonita que seja, tem seu fim. E minha história com a seleção camaronesa chegou ao fim. Os jogadores vêm e vão, mas Camarões está acima de qualquer jogador e de qualquer pessoa. Camarões ficará para sempre e também o meu amor pela seleção e pelo nosso povo, que sempre nos apoiou independente das dificuldades que passamos.

Meu sentimento nunca vai mudar. Meu coração camaronês continuará batendo onde quer que eu vá e vou lutar para levantar a bandeira camaronesa o mais alto possível.

Continuarei a torcer como torcedor, como um dos 27 milhões de camaroneses que nos acompanham em todos os jogos. Só posso agradecer a todos aqueles que confiam em mim e acreditam que pude ajudar e contribuir para esta equipe.

A nação em primeiro lugar e sempre.

André Onana"