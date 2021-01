Goleada, eliminação e título distante: São Paulo completa um mês sem vitórias ou rumo

Tricolor coleciona resultados ruins e ainda não ganhou em 2021

O chegou perto do Natal com a esperança de conquistar dois títulos. Estava na semifinal da Copa do e com folga na liderança do Campeonato Brasileiro. Passo a passo, porém, os sonhos de taça foram se transformando em pesadelo nos lados do Morumbi.

A equipe do técnico Fernando Diniz não sabe o que é ganhar desde o triunfo por 2 a 1 fora de casa sobre o em 26 de dezembro, exatamente um mês atrás. Desde então, colecionou derrotas dolorosas, uma eliminação e até mesmo uma goleada.

O primeiro baque veio em 30 de dezembro, quando o São Paulo foi incapaz de furar a defesa do , empatou por 0 a 0 e caiu na semifinal da - em Alegre, na semana anterior, fora derrotado por 1 a 0. Acabava a campanha em busca de um raro título inédito na galeria do clube.

Ano novo, vida nova, mas longe o que o torcedor gostaria. Em 2021, o Tricolor acumulou tropeços contra Red Bull , , , e . O revés contra o foi o mais doído, já que levou um 5 a 1 em casa - a maior derrota no Morumbi pelo Brasileirão - e viu a liderança passar para os gaúchos.

A pressão ficou pesada, e a torcida perdeu a paciência. Na última sexta, houve protesto em frente ao CT da Barra Funda pedindo a saída de Diniz. No sábado, um grupo arremessou pedras contra o ônibus são-paulino a caminho do Morumbi para o duelo contra o Coritiba - 14 terminaram detidos.

O título do Brasileirão ainda é possível, mas não passa mais somente pelo o que o time paulista pode produzir. O São Paulo precisa vencer duelos de confronto direto contra , Grêmio e , além de torcer por tropeços do Inter. Muito pouco para quem sonho com o fim do jejum de taças que se arrasta desde 2012.