Golaço da Várzea premia Davi Luiz, mineiro que já faz parte da base do Cruzeiro

O garoto tinha apenas 12 anos quando aplicou três chapéus nos adversários

Um garoto de apenas 13 anos teve um gol premiado pelo Esporte Espetacular, da Rede Globo, neste domingo (12). Davi Luiz, mineirinho que já joga pela base do Cruzeiro, deu três chapéus em um lance que terminou com a bola na rede, e foi eleito o Golaço da Várzea, o Puskás do futebol amador brasileiro.

Depois de render uma reportagem no Jornal Nacional e uma oportunidade na base de um dos grandes clubes do país, o antológico gol marcado pelo garoto Davi Luiz, na várzea mineira, agora foi premiado no Golaço da Várzea, com 44% dos votos populares, após passar pelo júri, batendo tentos marcados pelos campos de todo o Brasil. O resultado foi divulgado na edição deste domingo do Esporte Espetacular.

No lance ocorrido em Nova Era, Minas Gerais, Davi Luiz, que à época tinha apenas 12 anos e defendia o Esporte Clube União, clube de várzea de Bela Vista de Minas, recebeu uma bola vinda de uma cobrança de lateral - que deveria ter sido feita por ele mesmo -, deu três chapéus nos adversários e estufou as redes, sem deixar a bola sequer tocar no chão. Desde então, a vida do menino vem passando por uma série de mudanças.

Para começar, o menino ganhou fama ao ver seu gol viralizando na internet - o post original, feita na página Nas Gerais, do Twitter, tem quase 20 mil curtidas - e chegando à disputa do Golaço da Várzea, que colocou mais de 30 gols incríveis dos campinhos e quadras brasileiros para disputar o prêmio final. Além disso, ele começou a ser cobiçado pelos clubes do Brasil até fazer sua escolha pelo Cruzeiro.

O contato inicial veio através de uma uma camisa customizada e um convite para conhecer as instalações do Cruzeiro. Desde então, o garoto se acertou para defender as cores da Raposa nas categorias de base.