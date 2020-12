Kaio Jorge faz o quinto gol mais rápido da história da Libertadores; veja ranking

Atacante precisou de apenas de 11 segundos para balançar as redes do Grêmio, que se o gol mais rápido marcado por um brasileiro na Libertadores

Nem deu tempo de sentar no sofá e abrir uma cerveja: assim que o árbitro Wilmar Roldán apitou, Kaio Jorge precisou apenas de 11 segundos de jogo para abrir o placar na Vila Belmiro após vacilo de Jean Pyerre e David Braz, pelas quartas de final da Copa Libertadores .

Assim, obviamente, pintou a dúvida: será que esse foi o gol mais rápido da história da competição? Será que mais um dos "Meninos da Vila" entrou para a história, no jogo desta quarta-feira (16)?

Por mais que o gol relâmpago de Kaio Jorge tenha sido, sim, muito rápido, ainda não superou outros tentos que já fazem parte do livro de recordes da há mais de 40 anos.

Até hoje, o recorde é de Félix Suárez, atacante peruano, com passagem marcante pelo . Na edição do torneio de 1976, o jogador precisou apenas de seis segundos para abrir o placar em vitória diante do Independiente Santa Fe, por 3 a 0.

#60Jogos60Copas : a história de 60 partidas marcantes da Libertadores no ano em que ela chega à 60ª edição. No capítulo de hoje, um jogo de primeira fase como tantos outros, com um detalhe: ele viu o gol mais rápido de todas as Copas. Alianza Lima 3x0 Santa Fe, 1976. Siga o fio. pic.twitter.com/3Zfqz8rRaU — Impedimento (@impedimento) April 9, 2019

Não significa que Kaio Jorge não tenha feito história: o gol do santista, segundo dados do Mr. Chip, jornalista da ESPN e do AS , é o quinto mais rápido da história do torneio.

Tratando-se apenas de jogadores brasileiros, o jovem bateu o recorde: nenhum brasileiro havia marcado pela Libertadores antes dos 12 segundos de jogo. Assim, com o tento, o atacante entrou no top cinco e se tornou o atleta nascido no país a marcar mais rapidamente na competição. Confira o ranking: