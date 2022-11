Gol em Copa do Mundo não é título, mas coroa Gareth Bale como maior de Gales

Dono de feitos e grandes títulos, o atacante ajuda a explicar o quão mágico é um gol marcado em Mundiais

Gareth Bale está na história do futebol por ter sido o primeiro jogador cuja transferência – do Tottenham para o Real Madrid – alcançou a casa dos 100 milhões de euros. Está na história pelos muitos títulos conquistados com a camisa merengue, assim como pelo golaço de bicicleta marcado em final de Champions League. Em meio a tantas conquistas, um golzinho em Copa do Mundo não pareceria muita coisa se não fosse, justamente, um gol em Copa do Mundo.

Principal nome do futebol galês ainda aos 33 anos, Bale encontra em sua seleção o protagonismo e poder decisivo que há tempos não apresenta no futebol do mais alto nível. Foi dele o gol de pênalti que evitou uma derrota contra os Estados Unidos no Qatar. O placar por 1 a 1 marcou o retorno do País de Gales a uma Copa do Mundo após 64 anos. A participação anterior dos galeses em Mundiais, no ano de 1958, ficara marcada por uma vitória antológica do Brasil, com direito a golaço de um adolescente Pelé.

Desde então, o retorno ao principal torneio de futebol não conseguia passar de um sonho. Craques como Ian Rush e Ryan Giggs geravam interesse e expectativa, mas os galeses acumulavam fracasso atrás de fracasso em suas tentativas. Isso começou a mudar justamente quando Gareth Bale foi alçado a estrela mundial. Em 2016, a disputa da Eurocopa representou o retorno aos grandes torneios e os galeses conseguiram caminhar até as semifinais, sendo eliminados pelo futuro campeão Portugal. Bale, com três gols, foi um dos artilheiros da competição. Em 2021, a digna campanha até as oitavas de final indicava que o sucesso não era apenas fruto de sorte.

Mas faltava uma participação em Copa do Mundo. O torneio que o próprio Gareth Bale classificou como “frustrante”, apenas porque nunca conseguia ver seu país dentro, passou a aparecer como um objetivo mais próximo. E a presença de Bale foi o que, apesar de outros bons nomes do selecionado, calcava esta expectativa.

Desde que passou a disputar as Eliminatórias para Copas do Mundo por seu país, Bale foi dono de 13 gols em 29 jogos. É muita coisa. Já no período descendente de sua carreira, o atual jogador do Los Angeles FC, dos Estados Unidos, participou diretamente de oito gols nas sete partidas de eliminatórias para o Qatar da qual participou (cinco bolas nas redes e três assistências). A vaga para a Copa do Mundo de 2022 foi sacramentada com um gol seu na repescagem contra a Ucrânia. Nada mais natural que o primeiro gol dos galeses neste retorno a Mundiais também fosse de Bale.

Em meio a tantas conquistas e gols históricos, o pênalti convertido sobre os EUA com certeza terá um lugar de protagonismo para Gareth Bale. Uma espécie de ídolo renegado do Real Madrid, mesmo tendo tantos gols decisivos nas principais competições de clubes que jogou, o golzinho sobre os Estados Unidos aparece como uma espécie de cereja do bolo para atestar: Bale pode ser considerado o maior de todos os tempos para a seleção de seu país. É parte da mágica que só uma Copa do Mundo consegue proporcionar.