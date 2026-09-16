Sob chuva torrencial em Anfield Road, o ex-meio-campista do RB Leipzig marcou de forma espetacular o gol que definiu o placar final. Em posição central, Szoboszlai matou no peito um passe de Cody Gakpo, deixou a bola quicar uma vez e depois a acertou com a direita, de quase 30 metros, no ângulo direito.

O goleiro do Tottenham, Martin Dubravka, até voou de forma impressionante, mas, diante da bela trajetória da bola, não conseguiu evitar o gol. Enquanto torcedores e comentaristas entravam em êxtase, Szoboszlai comemorou levando de forma demonstrativa o dedo à orelha direita. "Alguns podem considerá-lo arrogante, mas, quando se pode marcar gols assim, quem não seria?", perguntou o Daily Mail.

"Ele encantou o público com um gol do século", escreveu mais tarde o veículo húngaro index.hu. Para a Sky Sports , o gol foi "mágico" e "extraordinário".

O novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, também se derreteu: "O terceiro gol é de nível mundial, é extraordinário". Sobre as qualidades especiais de Szoboszlai nos chutes de longa distância, ele disse: "A questão com ele é que, antes do chute, você confia que ele pode marcar um gol. Com outros jogadores, talvez você pense: 'Está longe demais.' Com ele, você pensa que pode sair um gol."

Para Szoboszlai, foi o terceiro gol na temporada no sexto jogo desta temporada. Antes disso, ele já havia balançado as redes no empate por 2 a 2 na estreia da Premier League contra o Newcastle United e também na vitória por 2 a 1 na Champions League contra o Atletico Madrid.

Dominik Szoboszlai entra contra o Tottenham

Há, sim, discussões em torno da posição de Szoboszlai nos Reds. Como o entrosado meio-campo campeão da temporada 2024/25, com Szoboszlai, Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister, foi reformulado após a contratação do armador Florian Wirtz, Szoboszlai chegou a atuar um pouco mais recuado por um período.

Além disso, o Liverpool tem problemas na posição de lateral-direito, motivo pelo qual o jogador de 25 anos ajudou ali em várias ocasiões. Contra os Spurs, ele entrou em campo após pouco mais de uma hora no lugar do jovem James McConnell e atuou em sua posição de origem.

Wirtz foi poupado contra os Spurs e não ficou no elenco. Com a vitória sobre o rival de liga de Londres, o Liverpool avançou à quarta rodada da Carabao Cup. Antes da pausa para os jogos de seleções, o oitavo colocado enfrenta no domingo o ex-clube de Iraola, o AFC Bournemouth.