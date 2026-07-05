Gol de Neymar não foi suficiente: Haaland, sozinho, manda o Brasil de volta para casa

A Noruega eliminou o Brasil da Copa do Mundo. O país escandinavo venceu por 2 a 1 a equipe de Carlo Ancelotti nas oitavas de final. Erling Haaland marcou os dois gols e elevou seu total neste torneio para sete.
Os torcedores da Noruega puderam comemorar logo aos três minutos de jogo. Alexander Sørloth cruzou a bola para Patrick Berg, que mandou para o fundo da rede à queima-roupa. No entanto, os noruegueses tiveram que conter o entusiasmo, pois a bandeira foi levantada por impedimento.
Dez minutos depois, o Brasil parecia estar prestes a abrir o placar. Após um contra-ataque relâmpago, Matheus Cunha foi derrubado na área, resultando em pênalti. Bruno Guimarães, porém, desperdiçou a oportunidade. Ele viu Ørjan Nyland defender o pênalti.
No restante do primeiro tempo, o Brasil levou a melhor. A maior chance do lado brasileiro antes do intervalo foi de Vinicius Júnior, que roubou a bola de Martin Ødegaard na área da Noruega. Seu chute foi defendido por Nyland por um triz. Do outro lado, o mesmo Ødegaard foi perigoso, mas sua tentativa foi defendida com brilhantismo por Alisson Becker.
Após o intervalo, a primeira grande chance foi do substituto Endrick. O atacante do Real Madrid recebeu um passe em profundidade de Vinicius, mas falhou cara a cara com Nyland: a bola passou ao lado.
Pouco antes do segundo intervalo para hidratação, os noruegueses voltaram a mostrar um pouco mais de iniciativa. Por duas vezes, Erling Haaland não conseguiu ser alcançado dentro da área.
Com quase setenta minutos de jogo, Carlo Ancelotti colocou Neymar em campo, o que gerou grandes aplausos da torcida presente.
No entanto, a substituição de Ancelotti não trouxe, de forma alguma, o resultado desejado. Aos 80 minutos, um cruzamento de Andreas Schjelderup foi cabeceado por Haaland. O atacante do Manchester City superou Gabriel Maghalães no jogo aéreo: 0 a 1.
Após o primeiro gol, o Brasil partiu para cima sem medo. O goleiro da Noruega, Nyland, ainda desviou uma bola da confusão para a trave, e Casemiro não conseguiu alcançar Neymar em um cruzamento rasteiro.
Por fim, Haaland pôs fim a toda a incerteza. O artilheiro decidiu chutar de fora da área aos 90 minutos e acertou em cheio. Ele não deu nenhuma chance ao goleiro Allison com um chute rasteiro no canto oposto.
No último minuto do tempo de acréscimo, o Brasil ainda recebeu um pênalti. Casemiro levou uma cotovelada no rosto, e Neymar converteu o pênalti de onze metros.