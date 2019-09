Atlético de Madrid x Juventus: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes estreiam na fase de grupos da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (18); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na rodada de estreia da Liga dos Campeões, o recebe a nesta quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada do Grupo D. A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada. Você também pode acompanhar tudo ao vivo na Goal clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético de Madrid x Juventus DATA Quarta-feira, 18 de setembro LOCAL Estádio Wanda Metropolitano - Madrid, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

ATLÉTICO DE MADRID

Após a derrota para o por 2 a 0 na última rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid volta suas atenções para a . No Grupo D, ao lado de , Juventus e , a equipe comandada por Simeone entra em campo contra os italianos em casa.

Para o confronto, o técnico ainda não sabe se poderá contar com o meia Thomas e o atacante Alvaro Morata, lesionados. Por outro lado, a equipe tenta minimizar a presença de Cristiano Ronaldo.

"Não é apenas Cristiano, respeitamos todos os jogadores da Juventus. Apenas teremos de tentar que não seja o seu dia e defendê-lo melhor em algumas ações para que não nos faça os golos que fez nas últimas vezes", disse Koke, em entrevista ao jornal Marca.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Correa, Koke, Níguez, Lemar; Félix, Costa

JUVENTUS

Assim como o rival, a Juve também não empolgou os seus torcedores na última rodada do Campeonato Italiano. A equipe ficou no empate sem gols com a Fioretina.

Para o duelo, o técnico Sarri ainda não deverá contar com Douglas Costa e Miralem Pjanic, enquanto Giorgio Chiellini, Danilo e Mattia de Sciglio seguem no departamento médico.

Mais artigos abaixo

Cristiano Ronaldo está confirmado e preparado para as vaias que sempre recebe quando atua no campo rival.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuaín, Cristiano Ronaldo