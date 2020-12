Gol bizarro e com polêmica de arbitragem faz Inter renascer e afundar Botafogo

Yuri Alberto garantiu a virada do Internacional no Beira-Rio

O Beira-Rio foi palco do lance mais polêmico deste sábado no Campeonato Brasileiro. Aos 20min do segundo tempo, Yuri Alberto aproveitou desatenção da defesa do e virou o placar para 2 a 1 a favor do . Foi necessário conferência no árbitro de vídeo e muita confusão até que o lance fosse confirmado. Mas, afinal, o que aconteceu?

A partida estava parada após falta. Kevin chutou a bola mansamente em direção ao goleiro Diego Cavalieri, e Yuri Alberto interceptou o suposto passe para finalizar ao fundo das redes. A dúvida, entretanto, é se o defensor botafoguense de fato cobrou a falta ou se apenas tocou para que um de seus companheiros de zaga - ou até Cavalieri - dessem reinício ao jogo.

"Ele (Kevin) rolou a bola para eu bater. Foi nítido. Foi para o Cavalieri fazer a falta. Se bate para frente e a gente sai jogando, os caras estão desorganizados. Não dá para entender", disse Pedro Raul ao Premiere ao fim da partida.

E o árbitro? O potiguar Caio Max Augusto Vieira estava de costas para o lance, mas ao se virar apitou e anulou o lance. Foi necessária uma consulta ao VAR para enfim ver o que ocorreu e decidir que o lance valeu sim, para o desespero do Botafogo. Sobrou até cartão amarelo para Kanu por reclamação.

No fim, o triunfo fez com que o Inter voltasse a se animar com o Brasileirão. A última vitória havia ocorrido em 18 de outubro, um 2 a 0 sobre o , ainda sob o comando de Eduardo Coudet. O atingiu 41 pontos e está na quinta posição.

Já o Botafogo vê sua crise se aprofundar. Foi a sétima derrota consecutiva - o nono jogo sem vitórias - no Brasileirão, e o time carioca tem apenas 20 pontos, na zona de rebaixamento, podendo ser ultrapassado pelo lanterna em caso de pelo menos um empate com o .