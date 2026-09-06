Gol, assistência e um lampejo maradoniano: Fermín rouba a cena em Mestalla

Fermín López manteve seu brilho notável com o Barcelona, após desempenhar um papel central no forte início do time diante do Valencia no estádio Mestalla, ao dar a assistência para o primeiro gol de Lamine Yamal, antes de marcar ele próprio o segundo gol, confirmando sua importância crescente nos planos de Hansi Flick no início da temporada.

Conforme se viu durante a partida, Fermín se deslocou de sua posição no meio-campo ofensivo para a ponta direita aos seis minutos, dando um belo passe para Lamine Yamal, que abriu o placar.

Minutos depois, o próprio jogador voltou a criar outra chance para o companheiro, mas o gol foi anulado por impedimento após intervenção do árbitro assistente de vídeo.

Fermín não se contentou apenas em criar perigo, pois conseguiu, aos 22 minutos, ampliar a vantagem do Barcelona, ao aproveitar uma sobra dentro da área do Valencia, após um esforço de Anthony Gordon, dando assim continuidade a seu início excepcional de temporada.

Fermín elevou seus números para 4 gols nesta temporada, apenas dois a menos que seu total da temporada passada, enquanto o total de seus gols com o Barcelona chegou a 13 gols, em um novo indicativo da evolução de seu papel ofensivo com o time.

Xavi Hernández havia enxergado no brilho de Fermín uma recompensa pelo trabalho árduo que ele apresentou durante sua passagem pelo Linares, antes de Hansi Flick herdar esse jogador que parece cada vez mais importante no sistema do Barcelona, graças à sua capacidade de se movimentar, criar oportunidades e marcar.

Aos 40 minutos, Fermín quase completou uma noite excepcional com um terceiro gol, após apresentar um lampejo técnico magnífico em um espaço apertado, em um lance que lembrou o estilo de Diego Maradona, mas o goleiro Stole Dimitrievski e a trave o impediram de marcar o gol.