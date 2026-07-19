Gol anulado da Espanha após suposto erro... Qual é a sua opinião?

O que parecia ser um gol decisivo da Espanha na prorrogação da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina acabou se transformando em uma decisão arbitral polêmica, depois que o árbitro esloveno Slavko Vincic anulou o gol de Nico Williams logo após ele ter sido marcado, mantendo o empate na partida e gerando uma acirrada discussão sobre os critérios de arbitragem.

Williams havia aproveitado um rebote de um desvio errado do goleiro argentino Emiliano Martínez, depois que Mikel Merino não conseguiu controlar um passe de Pedro Porro na marca do pênalti, chutando de perto e colocando o “Matador” na frente do adversário, que jogava com 10 jogadores após a expulsão de Enzo Fernández.

No entanto, a alegria da seleção espanhola se esvaiu em instantes, quando Vinsich marcou uma suposta falta do meio-campista argentino Leandro Paredes durante a jogada, em uma decisão que gerou grande indignação e obrigou as duas equipes a continuarem buscando o gol decisivo.

Essa decisão se soma a uma série de polêmicas arbitrais que marcaram a final, o que prenuncia uma longa discussão sobre a credibilidade da atuação dos árbitros no confronto mais importante do torneio.