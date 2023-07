Goiás x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-17

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), no Olímpico Pedro Ludovico; veja como acompanhar na TV

Goiás e Palmeiras se enfrentam na tarde desta quarta-feira (19), no Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, a partir das 15h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida ainda não teve transmissão confirmada.

O Palmeiras está na segunda posição do grupo B do Brasileirão, com seis pontos. Na rodada anterior, o Verdão goleou Cruzeiro pelo placar de 4 a 0, enquanto o Goiás, que ocupa a sexta posição com três pontos, venceu o Bahia por 2 a 0.

Prováveis escalações

Goiás sub-17: Murillo; Guilherme, Willian, Lyrio e Danilo; Lucas, Neto e Thiago; Hallerrandrio, Luizinho e Hwaskar.

Palmeiras sub-17: Luiz Felipe Sá, Luis Benedetti, João Paulo, Kauã Moraes, Uberaba, Vitor, Rafael Coutinho, Luis Arthur, Kauan Vitor , Luighi, Marcio Vitor.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?