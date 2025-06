Goiás x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (08), no Estádio Hailé Pinheiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e Volta Redonda se enfrentam neste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, pela 11ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Na liderança da Série B, com 23 pontos, o Goiás chega embalado com cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos disputados no torneio. Para o confronto, o meia Rafael Gava virou dúvida após sentir um desconforto muscular no adutor da coxa.

Já o Volta Redonda busca se afastar da zona de rebaixamento. Em 15º lugar, com 10 pontos, o Voltaço acumula duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Aproveitamento de 33% na Série B.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Willean Lepo; Marcão, Juninho e Rafael Gava (Arthur Caíke); Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho.

Volta Redonda: Jean Drosny; Jhonny, Gabriel Bahia, Gabriel Pinheiro, Lucas Adell e Sánchez; André Luiz, Robinho e Raí; Mirandinha e Ítalo Carvalho.

Desfalques

Goiás

Messias está lesionado.

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Quando é?