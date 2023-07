Goiás x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (30), pela 17ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Grêmio visita o Goiás na noite deste domingo (30), a partir das 18h30 (de Brasília), no Independência, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Depois de vencer o Cruzeiro por 1 a 0 na última rodada e deixar o Z-4, o Goiás busca o segundo triunfo consecutivo para seguir na luta contra o rebaixamento. No momento, soma 15 pontos e um aproveitamento de 31%.

Do outro lado, o Grêmio, derrotado pelo Flamengo por 2 a 0 no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, volta as atenções para a disputa do Brasileirão. Com 29 pontos, o Tricolor Gaúcho segue na briga pelas primeiras posições.

Sem Reinaldo, suspenso, o técnico Renato Portaluppi pode optar pela entrada de Cuiabano no time titular. Já Ferreira é o mais cotado para assumir o lugar de Cristaldo, diagnosticado com lesão no músculo adutor da coxa direita.

Em 54 jogos realizados entre as equipes, o Grêmio conquistou 20 vitórias, enquanto o Goiás obteve 14, além de registrarem 20 empates. No último confronto válido pelo Brasileirão de 2020, as duas equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo (Sidimar) e Sander; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Anderson, J. Magno e Vinícius. Técnico: Armando Evangelista.

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini, Bruno Alves, Gustavo Martins e Cuiabano; Villasanti, Carballo (Ronald), Bitello e Ferreira; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques

Goiás

Diego, Palacios e Gabriel Novaes, estão fora.

Grêmio

Cristaldo, lesionado, Reinaldo, suspenso, e Kannemann, que sofreu uma fratura na mão direita, são desfalques certos.

Quando é?