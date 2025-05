Goiás x Ferroviária: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (23), no Estádio Hailé Pinheiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e Ferroviária se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 21h35 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela nona rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Rede TV! na TV aberta, da ESPN na TV fechada, do Disney+ via streaming, além do canal Desimpedidos no YouTube (veja a programação completa).

Na briga pela liderança da Série B, o Goiás volta a campo embalado por três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos disputados. No momento, o Esmeraldino soma 17 pontos e aproveitamento de 70%. Já a Ferroviária ocupa a parte intermediária da tabela, com 11 pontos. Em oito jogos disputados na Série B, a equipe soma duas vitórias, cinco empates e uma derrota.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Willean Lepo; Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho.

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Erik, Maycon e Eric Melo; Netinho, Albano, Ricardinho e Thiago Lopes; Carlão e Juninho.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Ferroviária

Não há desfalques confirmados.

Quando é?