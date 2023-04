Goiás x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (23), pela segunda rodada do torneio; veja como acompanhar na TV

O Goiás recebe o Corinthians na noite deste domingo (23), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Após perder por 1 a 0 para o Argentinos Juniors na Libertadores, o Corinthians direciona seu foco para o Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, a equipe venceu o Cruzeiro por 2 a 1. O confronto também marcará a estreia de Cuca como técnico da equipe, após a saída de Fernando Lázaro. A apresentação do treinador foi marcada pelos protestos de torcedores devido à sua condenação por estupro na Suíça em 1987.

"Esse é um tema delicado, um tema pessoal meu. Eu faço questão de falar sobre ele, e vou tentar ser o mais aberto possível quanto a isso, quanto ao que me cabe. É um tema que aconteceu há 30 anos, em 1987, eu fazia, não sei ao certo, estava emprestado do Juventude ao Grêmio, fiquei uns 20 dias para tirar o passaporte", afirmou.

"Tenho vaga lembrança de tudo o que aconteceu porque foi há muito tempo. Nessa vaga lembrança que tenho, eu tinha 20 e poucos anos na época. Nós iríamos jogar uma partida, subiu uma menina ao quarto, o quarto era o que eu estava junto com outros jogadores. Era um quarto duplo. Essa foi a minha participação nesse caso. Eu sou totalmente inocente, eu não fiz nada", completou.

Já o Goiás empatou em 2 a 2 com o Universitario na fase de grupos da Copa Sul-Americana e agora busca se recuperar no Brasileirão, após perder por 2 a 0 para o Athletico-PR na rodada de estreia.

Em 54 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians conquistou 21 vitórias, enquanto o Goiás obteve 13 vitórias e houve 20 empates. No último encontro válido pelo returno do Campeonato Brasileiro de 2022, as equipes empataram sem gols. O mais recente triunfo do Goiás sobre o adversário aconteceu no Brasileirão de 2013, quando venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo, Sander; Zé Ricardo, Everton Morelli; Diego Gonçalves, Dieguinho, Vinicius; Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Ávila (interino).

Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos; Fausto Vera, Roni; Chrystian Barletta, Róger Guedes, Giuliano; Yuri Alberto. Técnico: Cuca.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Renato Augusto está no departamento médico.

Quando é?