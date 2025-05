Goiás x Avaí: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (5), no Estádio Hailé Pinheiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e Avaí se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 19h (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, pela sexta rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Na luta para entrar no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás soma 10 pontos e tem 66% de aproveitamento. O Esmeraldino busca emplacar a segunda vitória consecutiva para se consolidar entre os primeiros colocados. Até aqui, a equipe venceu o Amazonas por 1 a 0 e o Operário-PR por 2 a 1, empatou com o Vila Nova por 2 a 2 e sofreu derrotas para América-MG e Botafogo-SP, ambas por 1 a 0.

Do outro lado, o Avaí quer manter a invencibilidade na competição e seguir firme na liderança. Com 11 pontos conquistados, o time catarinense empatou com o Novorizontino por 1 a 1 e com o Cuiabá por 2 a 2. Depois, embalou com vitórias sobre o Operário-PR por 1 a 0, Amazonas por 2 a 0 e América-MG por 3 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho.

Avaí: Bohn; Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; João Pedro Boeira, Zé Ricardo, Marquinhos Gabriel e Mateus Quaresma; Alef Manga e Cléber.

Desfalques

Goiás

Avaí

João Vitor, Renan, Barreto e Hygor seguem fora.

Quando é?