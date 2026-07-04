Godts foi retirado da escalação do Ajax no último momento

O Ajax entra em campo neste sábado, sem Mika Godts, para o primeiro amistoso da temporada contra o Panathinaikos. O ponta belga deveria jogar, mas está ausente por motivos pessoais, o que dá a Pharell Nash a chance de integrar a escalação titular. A partida começa às 17h em Ermelo.

Pouco antes do início da partida, o Ajax anunciou que Godts não está disponível. “Devido a motivos pessoais, Mika Godts não participará da partida contra o Panathinaikos. Pharell Nash substituirá o ponta na escalação titular”, informou o clube.

O técnico estreante Míchel também terá que lidar com a ausência de outros jogadores. O Ajax Life informa, após consulta ao clube, que Caio Henrique, Kasper Dolberg e Oliver Edvardsen ainda não conseguiram treinar o suficiente esta semana. Por isso, eles não fazem parte da convocação para o amistoso contra o time de ponta da Grécia.

A ausência de Dolberg chama especialmente a atenção. Mike Verweij informa que o atacante dinamarquês está lidando com uma lesão. Segundo o jornalista, sua ausência, após a saída de Wout Weghorst para o FC Twente, gera imediatamente um problema no ataque do Ajax. Don-Angelo Konadu será o atacante titular do time de Amsterdã neste sábado.

Embora Henrique não conste na escalação, o reforço brasileiro está presente em Ermelo. O lateral-esquerdo chamou imediatamente a atenção dos torcedores do Ajax presentes, que se aglomeraram em busca de autógrafos do recém-chegado.

Escalação do Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Regeer, Gloukh, Steur; Berghuis, Konadu, Nash.