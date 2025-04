Godoy Cruz x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (24), no Estádio Malvinas Argentinas; confira a transmissão e outras informações do jogo

Godoy Cruz e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o Internacional por 1 a 1 no Brasileirão, o Grêmio volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Invicto no torneio, com 100% de aproveitamento, o Tricolor ocupa a vice-liderança do Grupo D, com seis pontos. Até aqui, venceu o Sportivo Luqueño por 2 a 1 e o Atlético Grau por 2 a 0 nos dois primeiros jogos disputados.

A próxima partida também marca um novo capítulo para o clube: Mano Menezes, recém-anunciado como técnico da equipe, fará sua estreia em solo argentino.

"Seguir a boa campanha em termos de pontuação que o Grêmio está fazendo na Sul-Americana. Acho que uma coisa de cada vez. Vamos fazer os passos não tão grandes. Minha primeira missão mesmo é dar uma ideia de como nós vamos jogar para os jogadores, para que eles se sintam confortáveis, e saibam como jogar", afirmou o treinador.

Por outro lado, o Godoy Cruz lidera o grupo graças ao saldo de gols, apesar de ter a mesma campanha do Grêmio. A equipe argentina estreou com duas vitórias por 2 a 0, sobre o Atlético Grau e o Sportivo Luqueño.

Prováveis escalações

Godoy Cruz: Franco Petroli, Leonardo Jara (Lucas Arce), Juan Meli, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Roberto Fernández, Facundo Altamira, Vicente Poggi, Tomás Pozzo, Santino Andino, Luca Martínez Dupuy.

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Kannemann, Lucas Esteves, Villasanti, Dodi, Edenilson, Monsalve, Cristian Olivera e Braithwaite.

Desfalques

Godoy Cruz

Nahuel Ulariaga segue lesionado.

Grêmio

Wagner Leonardo está machucado, enquanto Marlon não foi inscrito na competição.

Quando é?