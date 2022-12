GOAL50 2022 Quem é melhor: Jude Bellingham vs Phil Foden

Os dois jovens craques estão entre os finalistas nessa edição do prêmio, mas quem superou o outro neste ano de 2022?

A edição deste ano do prêmio GOAL 50 está repleta de grandes duelos entre os melhores jogadores do mundo, mas nós precisamos que você que lê a GOAL registre o seu voto para decidir quem merece ser o grande escolhido.

Dois jogadores que correm por fora pelo GOAL 50 são Jude Bellingham e Phil Foden, sendo os dois jovens ingleses bastante populares entre nossos votantes espalhados por todo o mundo.

São dois grandes jogadores, com o potencial de dominarem o meio-campo da seleção inglesa no futuro (e não falta gente querendo ambos logo para o presente), mas será que isso é o suficiente para lhes dar o GOAL 50 deste ano?

Esta é a segunda vez que Foden consegue chegar na lista final, tendo conseguido também em 2021, após uma excelente temporada que o garantiu o prêmio de melhor jogador jovem do ano.

Desde então, ele se fortaleceu ainda mais: disputou 28 partidas pelo Manchester City, foi mais uma vez campeão inglês e vai provando, cada vez mais, também ser um goleador confiável.

Na atual temporada já foram 10 gols na Premier League inglesa, apenas quatro a menos do que em toda a campanha passada, e fez até um hat-trick na goleada por 6 a 3 sobre o arquirrival Manchester United.

Foden é um talento raro, mas tem sido eclipsado pelo meio-campista Jude Bellingham, sensação do Borussia Dortmund que ganha cada vez mais destaque também na seleção inglesa.

Apesar de ter apenas 19 anos, Bellingham já mostra habilidade de veterano pelo Borussia Dortmund, tanto na Alemanha quanto nas disputas da Champions League.

O desempenho no futebol alemão move rumores constantes de uma volta para casa, com Chelsea, Liverpool e Manchester United sempre aparecendo entre as opções. Neste momento, contudo, o seu objetivo mais definido é a Copa do Mundo.

As qualidades individuais de Bellingham, o seu dinamismo, técnica e inteligência, o colocam como grande craque do futuro para a Inglaterra. E com tão pouca idade, os mais otimistas já imaginam grandes feitos sendo protagonizados pelo menino de Birmingham.

O futuro parece ser brilhante para Foden e Bellingham, mas será que eles já podem ser considerados para o GOAL 50?