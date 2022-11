GOAL50 2022 Quem é melhor: Erling Haaland x Kylian Mbappé

Os dois jovens craques estão entre os finalistas nessa edição do prêmio, mas quem superou o outro neste ano de 2022?

Nesta edição do prêmio GOAL 50, a GOAL convoca os seus leitores a votarem e promoverem os maiores debates envolvendo os melhores jogadores do mundo.

Dois dos craques tidos como favoritos a receberem o GOAL 50 do futebol masculino deste ano são Kylian Mbappé, de França e PSG, e Erling Haaland, norueguês do Manchester City. Justamente a dupla com potencial de reeditar, em sua geração, o duopólio visto com Messi e Cristiano Ronaldo.

Mbappé, vale lembrar, chegou a ser comparado com Pelé durante suas exibições pela França na Copa do Mundo de 2018. Os seus dribles e velocidade provaram ser cruciais para os franceses ficarem com o título.

O prêmio de melhor jogador jovem daquele torneio foi entregue depois de Mbappé marcar um gol nos 4 a 2 sobre a Croácia, fazendo dele o mais novo desde Pelé em 1958 a ter estufado as redes em uma final de Copa do Mundo.

De lá para cá, Mbappé evoluiu ainda mais e hoje se coloca entre os melhores jogadores do mundo. E a Copa do Mundo de 2022 pode confirmar o que muitos já acreditam: Mbappé é daqueles craques atemporais.

Haaland não entra na disputa da Copa do Mundo no Qatar, mas é outro que busca ser o grande protagonista do futebol mundial em sua geração. E o histórico do GOAL 50 mostra que o norueguês é bastante popular dentre os votantes.

Depois de colecionar momentos marcantes e prêmios individuais no futebol alemão, com o Borussia Dortmund, Haaland foi a principal contratação do Manchester City para a temporada – com os ingleses gastando uma barganha de 60 milhões de euros para tê-lo.

Bastaram oito jogos para que Haaland já tivesse acumulado três hat-tricks, batendo o recorde histórico que antes pertencia a Michael Owen (que havia demorado 48 partidas para ter o mesmo número de hat-tricks). Com tantos atributos e números inacreditáveis, Haaland parece ser um candidato a levar o time treinado por Pep Guardiola ainda mais longe.

Mas quem vence na disputa entre Haaland e Mbappé na votação da GOAL 50?

A votação está aberta desde 15 de novembro e vai até 18 de dezembro. É muito fácil registrar o seu voto, então vamos nessa! Lembre-se: a lista não é apenas nossa, ela também é sua.

