Destacamos os melhores posts e publicações das redes sociais dos clubes no mês passado!

O futebol deixou de ser só o que ocorre nos jogos em si. Os torcedores buscam conteúdo a todo momento, esteja ele no bolso, nas telas, nos ouvidos. E o futebol respondeu: as redes sociais evoluíram muito nos últimos anos, cada vez mais apostando em conteúdos ousados, inteligentes, divertidos ou mesmo socialmente conscientes, sempre aproveitando as tendências do momento.

Nosso time de jornalistas e criadores de redes sociais pelo mundo está constantemente compartilhando o que os clubes têm produzido nas redes, destacando o que de melhor é feito no Brasil, na Austrália, no Canadá, na África do Sul – onde quer que seja.

O GOAL Social Superstars 2022 é um reconhecimento aos conteúdos destes clubes que se destacaram sobre os demais, seja no Tik Tok, Instagram, Twitter, Facebook ou outro. Aqueles que compartilhamos com família, amigos e agora com você, fã da GOAL.

Todo mês, uma lista de cinco candidatos será colocada para votação. O vencedor dessa seleção vai, então, para uma eleição ao final, ao lado dos demais vencedores mensais, onde será escolhido o conteúdo mais inovador do ano nas redes de futebol.

A primeira edição do Social Superstars teve o Flamengo como vencedor, graças ao post que anunciava a chegada de Arturo Vidal com inspiração em Stranger Things. Os cariocas levaram a melhor sobre Watford, Roma e mais.

Chegou a vez de conhecer os cinco concorrentes da segunda edição, vamos a eles...

O Bétis dança no ritmo de Rosalía

Sensação da música pop, Rosalía viu seu hit 'Despecha' cair nas graças dos espanhóis, e o Real Bétis não ficou de fora da onda. O clube de Sevilha resolveu convidar os pequenos torcedores, ex-jogadores, mascote e até os seguranças a ensaiarem a coreografia da música em seu estádio, o Benito Villamarín.

Por que a gente curtiu

O Bétis foi inteligente para aproveitar em uma tendência que viralizou e, de um jeito simples, trouxe o torcedor para se engajar e curtir junto. É o torcedor virando protagonista do conteúdo – e divertindo a si mesmo.

Se foi pensado ou não, a impressão que fica do conteúdo é que o Villamarín ficou parecendo um lugar bacana para se acompanhar um jogo de futebol, e o Bétis como um dos times mais simpáticos de La Liga.

Até a gente ficou a fim de arranjar uns óculos de sol...

O São Paulo reedita os 'Super Campeões' do Mundial

Poucos foram os crossovers entre futebol e o anime desde os tempos de Super Campeões, mas o São Paulo tratou de ser a exceção à regra.

O lançamento do terceiro uniforme do Tricolor para este ano fez uma homenagem à conquista do Mundial Interclubes de 1992 em cima do Barcelona, mais especificamente, lembrando o desenho do uniforme do inigualável Telê Santana, um dos maiores treinadores da história do nosso futebol.

No 'desenho japonês' são-paulino, Raí voltou a ser o herói com seus dois gols em Tóquio, dessa vez como se fosse personagem de Cavaleiros do Zodíaco ou Dragon Ball Z...

Por que a gente curtiu

O vídeo começa cheio de mistério, com Raí encapuzado entrando no que parece ser um restaurante típico japonês. Enquanto a trama se desenrola, o ex-camisa 10 aparece marcando os gols do título histórico no Japão, dessa vez como personagem de anime.

O desenho faz também jus aos traços mais marcantes das animações que o inspiram, especialmente no segundo gol, de falta, em que o 'super' Raí marca superando os gigantes da barreira e do gol catalão.

É difícil não esboçar um sorriso por toda a combinação de influências que o São Paulo usou aqui, especialmente quem sintonizava todos os dias para acompanhar as aventuras de Oliver Tsubasa e amigos.

A Cremonese está de volta para o futuro

Recém-promovida à Serie A na Itália, a Cremonese garantiu um empate contra a Atalanta, em setembro, graças a um gol de Emanuele Valeri no finalzinho.

O resultado e o gol não têm nada demais, o curioso é o que vem depois: o social media do clube encontrou um sósia de Doc Brown (personagem da série De Volta para o Futuro) durante as comemorações nas arquibancadas – e resolveu levar a brincadeira adiante...

Por que a gente curtiu

A postagem soube usar bem a nostalgia para registrar um momento que, em qualquer outra situação, seria mais uma situação corriqueira. A parte mais sem importância – o homem calvo, com longos fios de cabelo branco laterais e que pouco parece se comover com o que acontece em volta – vira a peça-chave aqui.

A criação da Cremonese é visivelmente simples e mira exatamente essa montagem amadora, e até mesmo o artilheiro Valeri protagoniza como o Martin McFly da vez. No roteiro, o Doc Brown italiano volta no tempo para ajudar os Tigres a arrancarem um ponto da partida.

Sejamos sinceros: o senhor italiano aqui nem lembra tanto o personagem de Christopher Lloyd. Mas quem se importa?

Ajax e Van der Sar sem gracinha

Certamente este post é muito diferente de um anúncio de uma nova contratação, e o Ajax utilizou disso para confirmar um novo contrato para o diretor executivo, Edwin van der Sar, que é responsável por fazer as contratações para os gigantes de Amsterdã.

Aqui, o Ajax utilizou o anúncio da renovação de contrato do dirigente dentro de, praticamente, um comercial de televisão. Mas, claro, como a maioria dos ex-jogadores que vão para frente das câmeras, o holandês não se saiu muito bem na gravação.

Por que a gente curtiu

É bom saber que existem clubes que têm a consciência para aceitar que os tradicionais vídeos de anúncio das contratações foram muito utilizados nos últimos anos, à medida que os times disputam curtidas.

E, neste caso, é sempre divertido ver a tentativa de uma lenda do futebol de atuar na frente das câmeras, principalmente com esse humor ao estilo holandês. Além disso, a cena final é, para os fãs das séries, totalmente ao estilo The Office, enquanto a equipe de produção assiste Van der Sar sair, atordoado em silêncio.

O sexto sentido do Burnley nas redes sociais

Se existisse um prêmio por vários anúncios de novas contratações, o Burnley certamente receberia essa premiação por seus esforços em 2022.

Os Clarets não deram muita importância pelo rebaixamento na Premier League neste verão, quando uma série de reforços foram anunciados em Turf Moor, fazendo uso de referências que vão de WWE a Os Simpsons, atraindo fãs e torcedores para suas redes.

A equipe das mídias sociais encerrou com chave de ouro para anunciar a contratação de Halil Dervisoglu, por empréstimo, no dia limite da janela de transferências.

Por que a gente curtiu

É difícil errar quando se faz uma referência aos filmes de Hollywood em um anúncio, especialmente quando conta com uma produção igual a essa.

Mostrando a famosa frase de suspense de Cole Sear "Eu vejo gente morta", o vídeo encerra o verão europeu de sucessos nas redes sociais do Burnley. Além, é claro, de mostrar rapidamente tudo o que aconteceu e apresentar outra nova contratação.

Dê um aumento ao estagiário!