Globo vai passar Brasil x Espanha na final da Confederações de 2013: quando será, horário e mais da reprise

Sem futebol ao vivo, Globo confirma retransmissão do título da seleção brasileira no domingo (3), às 16h (de Brasília)

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírus, a TV Globo, após exibir no último domingo a conquista do tetra do sobre a na final da de 1994, já decidiu a próxima lembrança que será transmitida para os torcedores.

O duelo escolhido foi a histórica final da de 2013, quando a seleção brasileira venceu a por 3 a 0 no Maracanã.

Desta forma, o torcedor poderá reviver o momento no próximo domingo (3), às 16h (de Brasília).

Veja informações da partida:

QUANDO É?

JOGO Brasil 3 x 0 Espanha DATA DO JOGO 30 de junho de 2013 DATA DA REPRISE Domingo, 3 de maio de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO DA REPRISE 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá a transmissão da reprise na TV Globo, na TV aberta, com narração e comentários originais.

SOBRE A FINAL DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES 2013



Foto: Getty Images

Com direito a olé, o Brasil venceu a Espanha, até então atual campeã mundial e bicampeã europeia, por 3 a 0, com dois gols de Fred e Neymar. O time comandado por Felipão teve uma grande atuação no Maracanã, com mais de 70 mil torcedores presentes, e levantou a taça.

Com Neymar sendo eleito o melhor jogador em campo, David Luiz também ganhou destaque após salvar a bola quase em cima da linha e evitar o gol dos espanhóis.

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Brasil: Júlio César; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho (Hernanes) e Oscar; Hulk (Jadson), Neymar e Fred (Jô). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Escalação da Espanha: Casillas; Arbeloa (Azpilicueta), Sérgio Ramos, Piqué e Jordi Alba; Busquets, Xavi, Iniesta e Mata (Jesús Navas); Pedro e Fernando Torres (David Villa). Técnico: Vicente del Bosque.

A CAMPANHA DO BRASIL

RODADA JOGO GOLS 1ª Brasil 3 x 0 Neymar, Paulinho, Jô 2ª Brasil 2 x 0 Neymar, Jô 3ª Itália 2 x 4 Brasil Dante, Neymar, Fred (2x) Semifinal Brasil 2 x 1 Fred, Paulinho Final Brasil 3 x 0 Espanha Fred (2x), Neymar

A CAMPANHA DA ESPANHA