Mohamed Aboutrika, ex-astro do Al Ahly e da seleção do Egito, direcionou duras críticas ao português José Mourinho, técnico do Real Madrid, e ao argentino Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, durante sua análise do confronto entre as duas equipes, na noite deste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

O primeiro tempo do dérbi de Madri terminou empatado sem gols, em uma partida marcada pela força e pelos duelos físicos, além da polêmica arbitral, em meio à ausência de chances de perigo para os gols das duas equipes.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"

Durante sua análise da partida pela rede de canais "beIN Sports", Aboutrika criticou as escolhas de Mourinho e Simeone na escalação, afirmando: "Mourinho e Simeone estão fazendo cortesias na escalação, e no segundo tempo quem abrir mão da cortesia vencerá".

As críticas do ex-astro do Al Ahly não pararam por aí, já que ele reservou uma crítica direta a Giuliano Simeone, filho do técnico do Atlético de Madrid, considerando que o jogador não trouxe a contribuição esperada durante o primeiro tempo, acrescentando: "Simeone tem que tirar o filho imediatamente, Giuliano não oferece nada, e se o Atlético quiser vencer tem que substituí-lo".

Mas os acontecimentos do segundo tempo vieram na contramão das previsões de Aboutrika, depois que Giuliano Simeone se tornou um dos principais destaques do jogo e contribuiu de forma direta para a vitória do Atlético de Madrid sobre seu rival Real Madrid.

Giuliano Simeone conquistou um pênalti durante o segundo tempo, antes que seu companheiro Grimaldo o cobrasse com sucesso, dando ao Atlético de Madrid a vantagem na partida.

O jogador argentino não se contentou com isso, mas continuou brilhando e serviu o segundo gol para seu companheiro Jonathan David, confirmando sua presença decisiva no dérbi depois de ter sido alvo de duras críticas entre os dois tempos do jogo.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"

Giuliano Simeone acabou recebendo o prêmio de melhor jogador da partida, depois de desempenhar um papel de destaque em virar o placar do confronto, saindo do dérbi com uma imagem completamente diferente e constrangendo Aboutrika com seu brilho notável.

O Atlético de Madrid definiu o dérbi da capital espanhola diante do Real Madrid pelo placar de 2 a 1, em um confronto que começou equilibrado no primeiro tempo, antes de os donos da casa imporem clara superioridade após o intervalo e conquistarem uma valiosa vitória sobre o rival.

Com essa vitória, o Atlético de Madrid reforçou sua posição na disputa do Campeonato Espanhol, ocupando o terceiro lugar com 16 pontos, enquanto o Real Madrid, comandado por Mourinho, sofreu um novo golpe, ficando 6 pontos atrás do Barcelona, líder da tabela de classificação com 21 pontos.