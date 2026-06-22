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Hussein Hamdy

Traduzido por

Giroud: Os astros da Argentina lutam por Messi

O. Giroud
L. Messi
C. Ronaldo
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Ao contrário de Ronaldo

Olivier Giroud, atacante do Lille, elogiou a maneira como os astros da seleção argentina tratam o capitão Lionel Messi.

Isso aconteceu depois que Messi marcou dois gols na vitória da Argentina sobre a Áustria por 2 a 0, nesta segunda-feira, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Giroud disse, em declarações divulgadas pela BBC: “Os jogadores ao redor de Lionel Messi estavam sempre procurando por ele... Eles jogam para ele, e isso é uma grande honra para eles”.

Ele acrescentou: “Messi é extremamente respeitado por seus companheiros, e jogar ao lado dele é um privilégio excepcional para eles”.

E continuou: “Eles estão dispostos a dar tudo de si em campo por Messi e a se dedicar totalmente para conquistar uma nova Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva”.

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E continuou: “Messi está mais decisivo do que nunca e continua melhorando e brilhando à medida que envelhece”.

E acrescentou: “Ele marcou cinco gols pela seleção argentina em duas partidas e é o único artilheiro da seleção até o momento, pois está sempre no lugar certo e no momento ideal”.

E concluiu: “Messi sempre se posiciona no centro do campo para armar jogadas e controlar o ritmo da partida”.

Vale lembrar que Cristiano Ronaldo, o rival histórico de Messi, enfrenta atualmente uma grande crise em Portugal, depois que alguns de seus companheiros de equipe minimizaram seu papel como lenda da seleção dos Marítimos.

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