Gigante turco traça plano para contratar estrela do Barcelona

O Besiktas é um dos clubes mais interessados em contratar Marc Casadó, estrela do Barcelona, que atualmente está fora dos planos do técnico Hansi Flick e, por isso, busca um novo destino.

De acordo com o jornal Sport, citando o site turco Sozcu, o Besiktas quer contratar Marc Casadó por empréstimo, com opção de compra em definitivo.

O Besiktas tenta, nos últimos instantes, contratar um meio-campista, e colocou também nos seus planos Ilaix Moriba, jogador do Celta de Vigo, e Richard Ríos, jogador do Benfica. No entanto, Casadó é o principal alvo para reforçar o meio-campo da equipe turca.

Por outro lado, o Barcelona prefere obter um retorno financeiro com a venda do jogador, pois, aos 22 anos, ele ainda tem um longo futuro pela frente, e o clube pode estar disposto a aceitar uma fórmula semelhante à que adotou com Héctor Fort, ou seja, vender 50% ou 60% dos direitos do jogador mantendo o controle sobre ele.

Mas a trajetória de Casadó, que se tornou internacional pela seleção principal da Espanha, faz com que seu valor seja mais alto que o de Fort, que foi vendido à Real Sociedad por 8,5 milhões de euros.

Casadó tem contrato com o Barcelona até 2028 e, apesar de ter treinado a maior parte do verão longe do grupo, quis esperar até que seu agente, Jorge Mendes, pudesse encontrar a melhor oferta possível para ele, especialmente do ponto de vista esportivo.

Casadó não vê a transferência para o Campeonato Turco como uma opção clara para ele, pois a liga turca não está entre as melhores do continente europeu e, por isso, aguarda a definição de uma oferta melhor do ponto de vista esportivo.

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