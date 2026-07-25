O Galatasaray, da Turquia, deseja reforçar os seus setores antes do início da nova temporada e, após o aumento do custo da contratação de Bruno Fernandes, jogador do Manchester United, o clube voltou as suas atenções para o internacional marroquino e avançado do Real Madrid, Brahim Díaz.
Segundo o site turco "ntvspor", o Galatasaray elevou a sua proposta para contratar o jogador de 25 anos.
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De acordo com o relatório, Díaz vê com bons olhos a mudança para uma equipa que lhe garanta mais minutos de jogo. Os responsáveis do Galatasaray mantêm os seus contactos para concretizar o negócio nas condições adequadas, com o clube a preparar uma proposta no valor de cerca de 15 milhões de euros.
Relatórios anteriores falavam de uma proposta no valor de apenas 7,5 milhões de euros. Em contrapartida, o Real Madrid exige 25 milhões de euros para aceitar vender o jogador marroquino, ao passo que as negociações entre as duas partes prosseguem.
O site turco destacou "as elevadas capacidades técnicas de Díaz, as suas habilidades no drible, além da versatilidade das suas funções ofensivas", acrescentando: "Espera-se que os contactos entre os dois clubes se intensifiquem nos próximos dias".
Díaz brilhou com Marrocos no Mundial de 2026, do qual os marroquinos se despediram nos quartos de final frente à França (2-0).