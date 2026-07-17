Gigante saudita ameaça o acordo de Onahi com o Ajax

A negociação pela transferência do jogador internacional marroquino Ezzedine Ounahi, meio-campista do Girona, da Espanha, está passando por uma reviravolta dramática após a entrada do clube saudita Al-Ittihad, com seu grande peso financeiro, nas negociações, o que desencadeou uma disputa acirrada com o clube holandês Ajax de Amsterdã, que acreditava que a transação já estava ao seu alcance.

De acordo com reportagens coincidentes da imprensa holandesa, a diretoria do Girona estabeleceu um teto financeiro específico do qual não pretende abrir mão, no valor de 25 milhões de euros — quantia que corresponde exatamente ao valor da cláusula de rescisão incluída no contrato do “Leão do Atlas” —, como única condição para aprovar a saída do jogador durante a atual janela de transferências de verão.

Essa exigência financeira rígida representa um verdadeiro obstáculo às ambições do gigante holandês, que enfrenta dificuldades financeiras que o impedem de atender às exigências do clube catalão, o que o levou a entrar em negociações árduas para tentar reduzir o valor da transação a níveis compatíveis com suas possibilidades financeiras limitadas e seu orçamento restrito.

Enquanto o Ajax se esforça para encontrar uma fórmula financeira aceitável, a diretoria do clube saudita Al-Ittihad decidiu entrar em cena com força e virar a equação de cabeça para baixo, aproveitando seus enormes recursos financeiros e a enorme liquidez de que dispõe para apresentar uma oferta financeira extremamente atraente que supera em muito tudo o que o tradicional clube holandês pode oferecer, seja em termos do valor total destinado à compra do jogador do Girona, ou no que diz respeito ao salário anual astronômico que o “Al-Ittihad” pretende conceder ao jogador marroquino.

Embora as notícias divulgadas pela mídia tenham confirmado anteriormente que Ounahi já havia chegado a um acordo preliminar quase definitivo com a diretoria do Ajax de Amsterdã para se juntar ao time e jogar sob o comando de seu ex-técnico “Mitchell”, que o conhece bem e confia em suas habilidades, a grande atração financeira e a generosa oferta proveniente da Arábia Saudita podem mudar completamente os planos do jogador.