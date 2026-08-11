“Gianni Infantino é fantástico. Se ele sair, a Copa do Mundo…”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou abertamente seu apoio a Gianni Infantino. O presidente da FIFA está sob enorme pressão, mas sua possível destituição seria, segundo Trump, um grande erro.

Trump afirmou isso por meio do Truth Social, plataforma de mídia social que ele próprio fundou. Não é segredo que os dois construíram, nos últimos tempos, em torno da Copa do Mundo de 2026, uma relação muito boa.

“Ele é fantástico”, disse Trump. “Infantino acabou de organizar a Copa do Mundo mais bem-sucedida de todos os tempos. Se ele sair, o torneio nunca mais será tão bem-sucedido ou lucrativo.”

Infantino foi recentemente alvo de críticas por causa de seu controverso plano de vender parcialmente os direitos comerciais da Copa do Mundo a investidores. Esse projeto bilionário, de cerca de 15 bilhões de dólares, acabou fracassando após forte oposição do mundo do futebol, o que levou o chefe da FIFA a se ver obrigado a retirar a proposta.

Trump, no entanto, ainda confia em Infantino. Dentro do governo dos Estados Unidos, ouve-se que Infantino “entregou” e, por isso, pode contar com lealdade. Essa confiança não vem do nada: a relação entre Trump e o chefe da FIFA se tornou cada vez mais próxima nos últimos anos.

Assim, durante o sorteio da Copa do Mundo, Infantino entregou ao presidente americano o novo “peace prize”. Trump também teria considerado, no passado, Infantino até mesmo para um alto cargo dentro das Nações Unidas.

“Tenho certeza de que o presidente fará tudo o que estiver ao seu alcance para ajudá-lo”, disse recentemente uma fonte ao The Telegraph. “Não acho que o presidente vá rever sua opinião sobre ele, porque ele é uma pessoa leal. Gianni realmente trouxe a Copa do Mundo para os Estados Unidos. Nós valorizamos isso.”