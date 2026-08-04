Gianni Infantino convoca reunião de crise da FIFA

Gianni Infantino convocou altos funcionários da FIFA para uma reunião de crise no Marrocos. Segundo o The Times, o presidente da FIFA, que está sob forte pressão, tenta durante o encontro em Rabat restaurar a calma dentro da entidade máxima do futebol mundial. Isso porque a resistência à sua política cresce cada vez mais, não apenas fora, mas também dentro da FIFA.

A crise gira em grande parte em torno do plano de Infantino, já retirado, de criar uma nova empresa comercial com a FIFA Forward Enterprise. Nela seriam incluídos, entre outros, os direitos comerciais relacionados à Copa do Mundo e à Copa do Mundo de Clubes, após o que uma parte poderia ser vendida a investidores privados. A proposta encontrou enorme resistência e chegou até mesmo a provocar ameaças de boicote. Também dentro da FIFA, o apoio se mostrou limitado, escreve o The Times.

A isso agora se soma uma grave acusação vinda da Jordânia. O príncipe Ali bin al-Hussein, presidente da federação jordaniana de futebol e ex-candidato à presidência da FIFA, acusa a cúpula da FIFA de "chantagem". Segundo ele, durante a Copa do Mundo foi sugerido que o apoio à reeleição de Infantino poderia ajudar a resolver diferentes problemas que a federação jordaniana havia levado à FIFA.

"Durante meses, a FIFA se recusou a nos ajudar com essas e outras questões", afirma Ali. Durante a Copa do Mundo, ele teria sido então informado verbalmente de que declarar apoio a Infantino "ajudaria bastante" a atender a federação jordaniana. "Nós não o apoiamos antes e certamente não faremos isso agora. Toda essa situação equivale a chantagem, e nos recusamos a ceder a isso."

A Jordânia havia pedido ajuda à FIFA, entre outras coisas, por causa de problemas com vistos americanos para torcedores, questões fiscais relacionadas à participação na Copa do Mundo e premiação da FIFA Arab Cup de 2025 que ainda não foi paga. As acusações vindas da Jordânia aumentam a pressão sobre Infantino em um momento em que sua posição já está pressionada pelo fracasso de seu plano de investimento.

Arsène Wenger também já se distanciou publicamente da condução dos acontecimentos. O ex-técnico do Arsenal é um importante dirigente da FIFA como Chief of Global Football Development, mas afirma que não sabia nada sobre o plano controverso. "Eu não estive envolvido nesse plano estratégico e ouvi falar dele pela primeira vez por meio de reportagens na mídia." Wenger chama a retirada dos planos de "absolutamente necessária". O secretário-geral da FIFA, Mattias Grafström, também se manifestou internamente de forma crítica sobre os acontecimentos recentes.