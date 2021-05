Gerson sente lesão e desfalca o Flamengo contra a LDU, pela Libertadores

O meio-campista sentiu um problema na coxa esquerda durante treinamento e não será opção para Rogério Ceni nesta terça-feira (04)

Um dos tantos destaques do Flamengo nas últimas temporadas e neste início de campanha na Libertadores 2021, Gerson será desfalque para o time rubro-negro no duelo contra a LDU de Quito, terça-feira (04), pela terceira rodada do certame continental.

O meio-campista sentiu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda no treino da última sexta-feira (30) e já realizou exames de imagem. Embora não se saiba ainda a gravidade do problema, segundo apurado pela Goal o camisa 8 está fora da partida contra a LDU, no Equador. Gerson já iniciou tratamento na região.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quem também será desfalque para o Flamengo é o zagueiro Rodrigo Caio. Desta forma, o técnico Rogério Ceni vai precisar fazer alterações no seu time. Em meio a este cenário são duas as opções: escalar João Gomes, volante, na vaga deixada por Gerson ou devolver Willian Arão, que desde 2020 vem atuando improvisado na zaga, para o meio-campo. Neste último caso, a zaga teria que ser formada por Gustavo Henrique e Bruno Vianna.

O atleta Gerson realizou exame, que constatou uma lesão na posterior da coxa esquerda. Iniciou tratamento. #CRF — Flamengo (@Flamengo) May 1, 2021

Gerson recentemente completou 100 jogos com a camisa do Flamengo e sua importância para o time pode ser representado em uma simples estatística: desde sua estreia pelo clube até o centésimo duelo, ninguém entrou mais vezes em campo do que o camisa 8.

Com dois jogos disputados na Libertadores, o Flamengo ocupa a liderança isolada do Grupo G com 100% de aproveitamento. No Campeonato Carioca os atuais bicampeões estão na semifinal.