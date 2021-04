Gerson completa 100 jogos no Flamengo sendo vital dentro e fora de campo

Desde sua estreia pelo clube rubro-negro, nenhum jogador entrou mais vezes em campo do que o "Coringa"

Gerson bem que tentou, mas não conseguiu balançar as redes na goleada por 4 a 1 do Flamengo sobre o Unión La Calera. Mesmo assim, o duelo, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2021, representou um marco especial em sua carreira: foi o seu 100º jogo com a camisa rubro-negra.

O camisa 8 é um dos tantos nomes do elenco atual a já estarem na história do clube, cortesia de exibições excelentes – algumas espetaculares e sublimes, por que não? – e dos títulos conquistados. A Libertadores (2019) e os dois Brasileiros (2019 e 2020) são as taças mais importantes, mas Gerson vê importância em cada uma das nove taças que já levantou desde a sua chegada ao clube pelo qual torcia na infância, após um período sem destaque na Europa. O meio-campista, revelado pelo Fluminense e com passagens por Roma e Fiorentina, também foi campeão carioca (2019 e 2020) e levantou os troféus da Supercopa do Brasil (2019, 2020) e Recopa Sul-Americana (2020). O “Coringa”, como é chamado carinhosamente por sua torcida, também faz questão de contar as duas Taças Guanabaras – a última delas levantada agora em 2021.

“O braço subiu nove vezes. Se subiu nove vezes, são nove títulos”, disse Gerson em entrevista ao GE.Globo.

Este “Super Flamengo” que nasceu em 2019 e desde então passou a ser favorito a tudo o que disputa têm vários destaques. Gabigol e Arrascaeta talvez sejam, hoje, os mais lembrados pelo protagonismo, mas fazem parte desta lista Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Willian Arão, Rodrigo Caio, Filipe Luís e tantos outros. Nenhum deles, entretanto, entrou mais vezes em campo pelo Flamengo do que Gerson desde que o camisa 8 fez sua estreia, em julho de 2019, no empate por 1 a 1 contra o Corinthians. Willian Arão (99 jogos) é quem chega mais perto considerando esta fatia de tempo.

Desde então foram 100 jogos com Gerson fazendo múltiplas funções no meio-campo e funcionando como metrônomo do Flamengo. Se ele está mal, o time sente: as transições, tanto defensiva quanto ofensiva, tendem a perder a intensidade e o time ainda fica sem uma opção de organização, criatividade e até finalização de jogadas. Se ele está bem, a tendência é ver a camisa preta e vermelha terminar os 90 minutos dando motivos para sorrisos de seus partidários.

Nesta centena de partidas oficiais foram sete gols, 11 assistências e outros dois passes prévios à assistência. Isso além dos 121 desarmes, 66 interceptações de bola e 421 recuperações da posse da mesma – todos números levantados junto à Opta Sports, que mostram toda a importância de Gerson nas mais diferentes fases do jogo.

Ciente do papel de ídolo do clube, Gerson não faz sua parte apenas dentro de campo. Fora dos gramados, é um dos principais incentivadores dos jovens que aparecem na base flamenguista: “Eu cheguei aqui com apenas um título no currículo e em menos de dois anos depois conquistei nove. Isso traz bagagem, experiência e representatividade. Hoje me vejo como espelho para aquele jogador que está na base. Gosto de sempre estar perto deles para passar carinho e tranquilidade. É uma característica minha e que gosto muito de fazer. Acredito que a maior mudança é a de status e consequentemente um aumento de responsabilidade. O que sempre digo: estou feliz com quem sou agora”, disse o meio-campista ainda para o GE.Globo.

(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Esta veia de professor já foi notícia na estreia do Flamengo na edição 2021 do Campeonato Carioca. Autor de um golaço que garantiu a vitória do time rubro-negro (sem contar com titulares, apenas jovens da base na maioria), o garoto Max não escondeu a admiração que sente por Gerson: “Fiquei emocionado, é a minha estreia pelo Flamengo. Estava vindo da base e cheguei ao grupo profissional. Estou aqui para ajudar o time. Eu me inspiro muito no Gerson, que está no profissional”, afirmou na ocasião o meia de 19 anos.

Com um passado já vitorioso e sendo decisivo ainda no presente, Gerson vai construindo seu legado no Flamengo inspirando aqueles que, no futuro, poderão herdar o seu lugar.