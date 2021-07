Gerson reencontra Jorge Jesus e exalta ex-técnico do Flamengo: “me devolveu a felicidade de jogar”

O meio-campista defendeu o Olympique de Marseille em amistoso contra o Benfica, pela pré-temporada do futebol europeu

Enquanto o Flamengo goleava o São Paulo por 5 a 1 pelo Brasileirão, em exibição mágica de Bruno Henrique que fez o time relembrar o torcedor daquele Fla treinado por Jorge Jesus, acontecia na Europa um amistoso que reunia dois personagens importantes daquela equipe campeã da Libertadores e do Brasileirão em 2019.

De um lado, o próprio Jorge Jesus. Do outro, Gerson. O treinador português reencontrou o meio-campista no amistoso entre o Benfica, equipe que voltou a treinar após deixar o Brasil, com o Olympique de Marseille, time treinado pelo argentino Jorge Sampaoli que recentemente contratou o ídolo flamenguista.

O confronto, realizado em Lisboa, no Estádio da Luz, terminou empatado por 1 a 1. Antes do jogo, Gerson e Jorge Jesus se abraçaram e conversaram. Foi o primeiro encontro entre eles desde que o técnico português deixou o comando técnico do clube carioca. E após o encontro, o meio-campista não poupou elogios ao “Míster”.

Esse Gerson é lindo ele ama ama o Jorge Jesus pic.twitter.com/hBbXV8hoz4 — caty (@csophiiyaliima_) July 25, 2021

“Como sempre digo, ele me devolveu a felicidade de jogar futebol. Muitos não acreditavam em mim, ele foi buscar-me e torço muito por ele”, afirmou após o encontro. Perguntado se a presença de JJ no Benfica faria dele, Gerson, um novo benfiquista, a resposta do meio-campista foi mais em direção a uma espécie de ‘Jorge Jesus Futebol Clube’.

“Torço pelo Jorge Jesus e onde ele estiver eu torço para que corra tudo bem”, completou.