Gerson quer deixar o Olympique de Marselha. E logo

Fora dos planos de Igor Tudor desde o início da temporada, Gerson não se vê continuando sua carreira no clube francês

Gerson encontrou sua melhor forma no Flamengo até ser negociado ao Olympique de Merselha, da França, a pedido de Jorge Sampaoli, em 2021. Porém, o treinador argentino deixou o clube francês no começo desta temporada europeia, com Igor Tudor, ex-Hellas Verona, assumindo o comando da equipe, o que se tornou um grande problema para o brasileiro.

O volante foi uma peça importante na equipe de Sampaoli na última temporada. Porém, nesta época, tem encontrado uma forte concorrência na posição, com Harit e Under e, em particular, Guendouzi como os favoritos do novo técnico croata. Um contexto que incomoda muito seu entorno.

Nas últimas semanas, o brasileiro passou a ser menos utilizado por Igor Tudor nas últimas semanas e, por isso, está claramente pensando em deixar o clube.

Seu pai e agente, Marcão, não escondeu do L'Equipe a insatisfação com o novo técnico da equipe: "Vou tentar ser equilibrado, mas não posso esconder que estamos com raiva. É uma situação muito problemática", disse ele, desabafando.

"Como pode um jogador que está no auge ficar fora da noite para o dia, sem chance de mostrar seu futebol? Isso é incompreensível. Estamos muito tristes porque esse treinador (Igor Tudor) nos impede de sonhar com uma vaga no grupo para a Copa do Mundo com o Brasil. Temos pouco tempo para aparecer", disse Marcão.

Regularmente convocado por Tite na temporada passada, Gerson não apareceu na lista do mês passado da seleção e suas chances de estar na lista final ao Qatar, no próximo mês, estão cada vez menores.

Getty

Nesta temporada, o brasileiro participou de 11 dos 16 jogos do time, sendo oito deles como titular e, ainda, uma média de 43 minutos por partida, com dois gols marcados. Porém, o volante não saiu do banco de reservas nas última três partidas, sendo uma delas na derrota do time para o PSG, maior rival do Marselha.

Marcão foi enfático ao dizer que, se a situação não, melhorar, pode buscar um novo clube para o jogador, na próxima janela de transferências, com o objetivo de encontrar tempo de jogo em outro time.

"Nós vamos procurar outro lugar. É inevitável. Vamos nos organizar para sair na próxima janela de transferências. Se Gerson não for mais importante para o OM, encontraremos um clube que o valorize. Muitos já se apresentaram", disse.

"Não tivemos nenhuma explicação do treinador. Por isso vou falar com o Pablo (Longoria, presidente do clube) para saber o que está acontecendo. Fisicamente, Gerson está em ótima forma, mas está triste e irritado. E eu também!"

Segundo a imprensa francesa, o Sevilla, agora comandando por Jorge Sampaoli, que pediu a contratação do brasileiro no Marselha, surge como principal interessado na contratação do jogador.