Germán Cano se torna o maior artilheiro argentino da história do Vasco

Atacante chega aos 30 gols pelo Cruzmaltino e iguala marca do compatriota Alfredo Gonzáles

Maior artilheiro do século com a camisa do Vasco da Gama, German Cano segue quebrando recordes pelo Cruzmaltino. Ao anotar um gol na vitória deste sábado (08), por 2 a 1 sobre o Madureira, pela semifinal da Taça Rio, o atacante igualou o compatriota Alfredo González, com 30 gols, e se tornou o maior goleador argentino da história do clube.

Antes da partida, Cano já havia recebido uma placa comemorativa das mãos do presidente Jorge Salgado por ter se tornado o maior artilheiro do Vasco neste século.

"Estou muito orgulhoso por ser o máximo goleador estrangeiro do século. Fico muito feliz, é um prazer, um orgulho muito grande representar a camisa do Vasco. É seguir esse processo que é longo, mas pouco a pouco vamos melhorando".

Com os 30 gols, Cano já é, ao lado de Alfredo Gonzáles, o terceiro maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco da Gama estando atrás apenas do uruguaio, Villadóniga, que atuou no clube entre os anos de 1938 a 1942 e fez 83 gols e o paraguaio Silvio Parodi, que vestiu a camisa cruzmaltina entre os anos de 1954 a 1955 e anotou 37 gols.

OS MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DA HISTÓRIA DO VASCO

Villadóniga - 83 gols

Silvio Paradi - 37 gols

Germán Cano - 30 gols

Alfredo Gonzáles - 30 gols

Djan Petkovic - 28 gols