Germán Cano comemora os gols que faz pelo Fluminense contra o Vasco?

Argentino marcou três gols em duas partidas contra o ex-clube desde que chegou ao Tricolor

Na temporada de 2020, um nome chegou ao futebol brasileiro e desde então se tornou um dos grandes destaques do futebol nacional. O argentino Germán Cano, que atuava no futebol colombiano, chegou ao Vasco e logo mostrou o seu faro de gols no Cruz-maltino. Porém, Cano deixou o Vasco no fim da temporada de 2021, e acertou com o rival Fluminense, e desde então tem feito valer a famosa "lei do ex", marcando gols contra o seu ex-clube.

Desde que chegou ao Tricolor, Germán Cano enfrentou o seu ex-clube em duas ocasiões. Ambos os confrontos foram pelo Campeonato Carioca, um na edição de 2022, e outro em 2023. Nos dois jogos, o Fluminense levou a melhor sobre os seus rivais, e o argentino marcou nas duas oportunidades.

No duelo pelo Campeonato Carioca de 2022, Germán Cano balançou as redes logo aos seis minutos de jogo. O argentino comemorou o seu gol com os seus companheiros, apesar de não fazer a sua tradicional comemoração em homenagem a seu filho Lorenzo.

Já no segundo encontro entre Germán Cano e o seu ex-clube, o camisa 14 marcou dois gols. No primeiro, aos 21 minutos da segunda etapa, o argentino comemorou fazendo o "L", e segurando a bandeirinha de escanteio com o símbolo do Fluminense de frente para a torcida tricolor.

No segundo gol marcado no duelo pelo Carioca de 2023, Cano balançou as redes contra o Vasco pela terceira vez desde que chegou ao Tricolor. E desta vez, foi um gol inesquecível, com um chute do meio de campo encobrindo o goleiro Leo Jardim, o famoso "gol que Pelé não fez".