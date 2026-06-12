Gerard surpreende Cristiano Ronaldo com uma confissão histórica

O inglês Steven Gerrard, lenda do Liverpool e da seleção inglesa, revelou quem foi o melhor jogador que enfrentou durante suas participações na Copa do Mundo, relembrando o confronto contra a seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2006.

A seleção inglesa havia perdido para a “Brasil da Europa” nos pênaltis (1 a 3), após o término do tempo regulamentar e da prorrogação, com um empate sem gols. Aquela partida foi marcada pelo brilhantismo do lendário Cristiano Ronaldo e pela expulsão de Wayne Rooney, seu ex-companheiro no Manchester United e então astro dos “Três Leões”.

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Gerard disse durante uma entrevista gravada para a rádio inglesa “TalkSport”: “Tenho que escolher Cristiano Ronaldo, e isso foi durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2006”.

E acrescentou: “Eu e Owen Hargreaves enfrentamos um grande desafio para tentar neutralizar a periculosidade dele. Durante o tempo regulamentar e a prorrogação, vi um nível diferente de jogo; ele foi excepcional”.

E continuou: “Estive rodeado por muitos jogadores de nível mundial no Liverpool e na seleção inglesa, e também joguei contra muitos deles, mas havia apenas alguns que jogavam em um nível diferente de todos os outros, e Ronaldo é certamente um deles”.

E completou: “A velocidade, os movimentos, as áreas que ele ocupava dentro de campo, além de sua persistência em marcar gols, tudo isso o tornava um jogador excepcional”.

Gerrard concluiu suas declarações dizendo: “Ele superou a mim e a Owen Hargreaves naquele dia; ele é, sem dúvida alguma, um jogador incrível.”