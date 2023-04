Gent x West Ham ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Conference League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), pelo jogo de ida das quartas do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Gent e West Ham se enfrentam na tarde desta quinta-feira (13), na Bélgica, pelo jogo de ida das quartas de final da Conference League. A volta está marcada para o dia 20, no Olímpico de Londres. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 3, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de vencer o Fulham por 1 a 0 na última rodada da Premier League, o West Ham volta as atenções para a Liga da Conferência buscando manter o aproveitamento de 100%. Na fase de grupos, terminou na liderança do Grupo B, com 18 pontos, enquanto nas oitavas de final eliminou o AEK Larnaca por 6 a 0, no agregado. Até aqui, foram oito jogos e oito vitórias.

Do outro lado, o Gent avançou para a segunda fase da Conference League após encerrar na vice-liderança do Grupo F, com oito pontos (foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas). Na fase seguinte, deixou para trás o Qarabag nos pênaltis por 5 a 3, e nas oitavas venceu o Istanbul Basaksehir por 5 a 2 no agregado.

Prováveis escalações

West Ham: Areola; Coufal, Zouma, Ogbonna, Palmieri; Bowen, Soucek, Rice, Fornals; Ings, Antonio.

Gent: Roef; Castro-Montes, Ngadeu, Torunarigha; Samoise, Kums, Hong, Odjidja-Ofoe, Fofana; Orban, Cuypers.

Desfalques

West Ham

Lesionados, Gianluca Scamacca e Paquetá estão fora.

Gent

Sem desfalques confirmados.

Quando é?