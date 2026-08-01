Gennaro Gattuso relembrou em entrevista ao Corriere dello Sport o desentendimento que teve nesta semana no treino com Kenneth Taylor. Ele fez isso após a vitória por 6 a 3 no amistoso contra o Avellino, no qual Taylor marcou saindo do banco.

Imagens chamativas apareceram na quinta-feira na Radio Laziale, nas quais era possível ver Gattuso, aos gritos e gesticulando de forma intensa, expulsando Taylor do campo de treino. O empresário Guido Albers já havia dito que era uma “tempestade em copo d’água”, e foi exatamente isso que se confirmou.

No sábado, Taylor entrou em campo no segundo tempo contra o Avellino e, após um erro na defesa do adversário, foi imediatamente o responsável pelo 6 a 3. Uma resposta perfeita, portanto, a uma semana agitada.

Depois da partida, Gattuso comentou o momento que deu o que falar. “Quem me conhece sabe como eu penso e qual é o meu estilo. Para mim, o assunto está encerrado depois de trinta minutos, e isso também pôde ser visto nesta tarde. Eu sou assim mesmo.”

“É essa mentalidade que precisamos ter aqui”, disse ele, até em tom positivo. “Estamos satisfeitos com hoje. Só o fato de não termos perdido jogadores por lesões graves já significa que os danos foram mantidos no mínimo. Isso é uma vantagem.”

Para a Lazio, a nova temporada começa em 16 de agosto com uma partida da Copa da Itália contra o Mantova. Uma semana depois, está programado o primeiro jogo do campeonato contra o Bologna.

A Lazio contratou Taylor em janeiro junto ao Ajax por cerca de 17 milhões de euros. Em seu primeiro semestre na Itália, ele disputou 21 partidas, nas quais marcou 3 vezes e deu 2 assistências. Taylor tem contrato em Roma até meados de 2030.