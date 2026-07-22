Gavi dá uma resposta extremamente marcante sobre a possível suspensão de Leandro Paredes

Leandro Paredes perdeu completamente o controle após a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina (1 a 0). Novas imagens mostraram que Gavi primeiro desferiu um forte golpe no argentino, após o que Paredes o derrubou com violência no chão. Entretanto, o espanhol já se pronunciou sobre o incidente.

A princípio, Paredes parecia ser o principal instigador do confronto em massa após o apito final. No entanto, imagens anteriores já deixavam claro que Nahuel Molina foi o primeiro a dar um soco no peito de Rodri, que se dirigia para comemorar o título mundial com seus companheiros de equipe.

Em seguida, a situação se agravou ainda mais. Eric García e Paredes entraram em confronto, e o argentino deu um chute no zagueiro espanhol enquanto ele caía no chão. Nesse momento, Gavi também se envolveu na confusão. Até o momento, não foram aplicadas suspensões em decorrência desse caos total.

Durante a homenagem à seleção espanhola em Madri, Gavi foi questionado sobre uma possível suspensão para Paredes. “Para ser sincero, não acho que ele deva ser suspenso.”

“Talvez não seja um bom exemplo para os filhos dele, mas o futebol, afinal, também tem um lado que pode ser um pouco mais violento”, relativizou o meio-campista ao falar do incidente. “Teria sido mais lógico expulsar Paredes do campo durante a partida e deixar por isso mesmo”, concluiu o recém-coroado campeão mundial.

A FIFA está atualmente investigando os distúrbios que ocorreram em campo após o término da final. A entidade não quis esclarecer exatamente qual incidente está sendo investigado, mas acredita-se que se trate da confusão na qual Paredes teve um papel central. O caso já foi encaminhado às instâncias disciplinares e éticas da FIFA.