Gatito Fernández, do Botafogo, pode ser punido por ter chutado o VAR?

Goleiro paraguaio perderia de um a seis jogos em caso de condenação no STJD por ato na partida contra o Inter

Inconformado com decisões do árbitro de vídeo, o goleiro Gatito Fernández derrubou a cabine do VAR ao deixar o gramado do Nilton após a derrota por 2 a 0 do para o . Mas será que este ato é passível de punição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD)?



Ao que tudo indica, sim. De acordo com informações da Rádio Itatiaia, o paraguaio será enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (quando se assume conduta contrária à disciplina ou à ética). A pena pode ser de um a seis jogos de suspensão.

Além da repercussão do episódio, cujas imagens viralizaram na internet, o que também pode agravar a situação de Gatito é que a "agressão" ao VAR foi registrada na súmula pelo árbitro Thiago Duarte Peixoto.

O goleiro alvinegro só falou sobre o incidente neste domingo, via redes sociais. Ele mostrou arrependimento, mas manteve críticas ao árbitro de vídeo. "De cabeça fria, agora, é claro que me arrependo. Não é uma postura que me orgulho e não deveria mesmo ter feito isso. Sei do meu papel, sei que devo dar exemplos", disse ele.

"Mas tudo tem um limite e sequer temos um caminho para tentar fazer com que as coisas melhorem na arbitragem. O VAR chegou para ficar e está ajudando bastante o futebol no e em todo o mundo. O que não pode acontecer é termos profissionais completamente despreparados para usar tal ferramenta", completou.

O árbitro de vídeo irritou os botafoguenses contra o Inter ao anular um gol de Matheus Babi no primeiro tempo por impedimento e um de Bruno Nazário no segundo - este ainda mais polêmico, por uma suposta falta de Babi sobre Patrick no início do lance.

Com seis pontos após cinco rodadas do Brasileirão, a equipe carioca também ficou na bronca com o VAR nas partidas contra , e .