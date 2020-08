Botafogo sofre com o VAR neste início de Brasileirão; relembre

Árbitro de vídeo foi responsável por mudanças importantes no placar das partidas do Fogão no começo do campeonato brasileiro

O tem encontrado dificuldades no início do Brasileirão. O time de Paulo Autuori conheceu sua primeira derrota nesse sábado (29), na partida contra o , que venceu por 2 a 0, em jogo que ficou marcado por polêmicas e dois gols anulados do Botafogo. As decisões do árbitro de vídeo têm sido questionadas pelo botafoguenses, que enxergam que o time poderia estar em melhores posições se não tivesse sido "prejudicado" pela equipe auxiliar de arbitragem.

Em cinco partidas disputadas no Brasileirão 2020, a Estrela Solitária reclama de erros em pelo menos quatro desses jogos, que poderiam ter deixado a equipe em uma posição muito mais confortável na tabela desse início de campeonato.

O jogo mais recente, e polêmico, talvez, seja a emblemática derrota por 2 a 0 para o líder Internacional. A equipe de Paulo Autuori chegou a marcar dois gols, mas ambos foram anulados (um por impedimento e outro por uma suposta falta no começo da jogada).

Relembre os principais pontos de reclamação dos botafoguenses nesse Brasileirão.

0 x 0 Botafogo - 12/08/20

No jogo que acabou em um empate sem gols, o time carioca reclamou de uma suposta falta que resultaria em um pênalti sobre Bruno Nazário. Gabriel Dias, do Fortaleza, caiu em cima da perna do camisa 10 do e o juiz deixou o jogo seguir.

O lance polêmico da partida entre #Botafogo e Fortaleza. Pênalti não marcado em Bruno Nazário, mas segundo alguns, foi "acidente de trabalho"...



Um absurdo o juiz não ter ido checar o VAR neste lance. Pra que a tecnologia então? Pra ficar de enfeite no gramado? Assim não dá... pic.twitter.com/tvSs4u8BsY — Paixão pelo Botafogo ★彡 (@OficialPPB) August 17, 2020

Botafogo 2 x 1 Atlético Mineiro - 19/08/20

Apesar da vitória, o Bota reclamou de uma mão de Marrony dentro da área, que geraria pênalti para os cariocas. Em outro ponto do jogo, Matheus Babi marcou um gol, que foi anulado, pelo fato de a bola supostamente ter batido no braço do atacante do Fogão.

1 x 1 Botafogo - 23/08/20

No clássico carioca, o clima também esquentou em relação ao VAR. O empate flamenguista, que veio após o tempo extra acrescido pelo árbitro gerou polêmica, pois foi "identificado" pelo árbitro de vídeo e validado por ele.

Botafogo 0 x 2 Internacional - 29/08/20

Esse jogo talvez tenha sido o mais dolorido para o botafoguense. Caso o VAR não entrasse em ação, a peleja poderia ter terminado empatada, pois o árbitro de vídeo anulou os dois gols dos comandados de Paulo Autuori. O primeiro quase não gerou discussão, pois havia impedimento, que foi confirmado com a tecnologia. Mas o segundo lance rendeu muita discussão. Uma suposta falta em Patrick no começo do lance foi responsável pela anulação do gol, que aconteceu alguns segundos depois e revoltou o treinador.

Com a razão ou não, o torcedor da Estrela Solitária tem todos os motivos para questionar as decisões e o critério de quando o VAR é acionado, ou não. O segundo gol anulado, por exemplo, do Fogão contra o Inter foi visto até por comentaristas de arbitragem como legal e que poderia ter mudado completamente os rumos da partida, pois o Alvinegro vinha crescendo no jogo e pareceu realmente "murchar" após a anulação do segundo tento da noite.