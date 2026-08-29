O Tottenham sofreu sua segunda derrota consecutiva na Premier League, após perder para o visitante Newcastle (2 a 0) neste sábado, na primeira partida que disputou em casa nesta temporada, protagonizando um início difícil sob o comando de Roberto De Zerbi, enquanto o Newcastle deu sequência aos seus bons resultados e subiu para a terceira posição na tabela de classificação.
O Newcastle impôs uma forte pressão sobre os donos da casa no início, aproveitando a confiança adquirida após o empate por 2 a 2 com o Liverpool na rodada passada, antes de o Tottenham começar a retomar o controle e criar oportunidades, sem, no entanto, conseguir balançar as redes.
Mathys Tel quase abriu o placar para o Tottenham aos 15 minutos, mas o goleiro do Newcastle, Lukas Horníček, defendeu sua forte finalização, antes de Pedro Porro desperdiçar outra chance após uma confusão dentro da grande área aos 17 minutos.
As tentativas do Tottenham prosseguiram, com Horníček defendendo uma finalização de Robertson aos 36 minutos e, um minuto depois, brilhando novamente diante de uma cabeçada de Van de Ven, encerrando o primeiro tempo com empate sem gols.
No segundo tempo, o Newcastle pagou o preço por ter desperdiçado as oportunidades no início do confronto, depois que Anthony Elanga conseguiu abrir o placar aos 62 minutos, após um passe de Diditch dentro da grande área, antes de sua finalização bater no travessão direito e entrar nas redes.
O Newcastle não esperou muito para ampliar sua vantagem, já que Yoane Wissa marcou o segundo gol aos 72 minutos com uma bela finalização acrobática após um escanteio, fazendo com que a equipe do técnico Matthias Jaissle decidisse o confronto e conquistasse mais 3 pontos.
Com esse resultado, o Newcastle subiu para a terceira posição na tabela do campeonato, enquanto o Tottenham sofreu sua segunda derrota nas duas primeiras rodadas, no pior início da equipe na temporada.
A partida marcou a primeira aparição do egípcio Omar Marmoush com a camisa do Tottenham, deixando a equipe diante da difícil missão de corrigir o rumo rapidamente.