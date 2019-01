Gareth Bale volta a ser relacionado pelo Real Madrid

O galês se recuperou de lesão e vai a campo contra o Espanyol, neste domingo (27)

Gareth Bale foi a grande novidade na lista de relacionados do Real Madrid para o jogo deste domingo (27) contra o Espanyol, pela 21ª rodada da Liga Espanhola.

O galês voltou a integrar a lista do técnico Santiago Solari 24 dias depois da lesão sofrida contra o Villarreal, em 3 de janeiro.

Destaque do time, Vinícius Júnior também está entre os convocados. As ausências mais significativas são as de Asensio, Keylor Navas e Mariano – todos por lesão.

O Real Madrid ocupa a quarta colocação do Espanhol e se bater a equipe catalã assume o terceiro posto na tabela.