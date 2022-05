Gareth Bale: fracasso ou lenda subestimada no Real Madrid?

O ponta marcou alguns dos gols mais importantes da história do clube, mas há muito tempo é acusado de não dar muita importância para o Real

Quatro anos depois, o Real Madrid enfrenta o Liverpool na final da Liga dos Campeões novamente, mas desta vez parece quase impossível para Gareth Bale entrar e destruir a defesa de Jurgen Klopp e trazer à sua equipe o troféu que eles desejam mais do que qualquer outro.

Na final de Kiev de 2018, com o placar empatado em 1 a 1, Zinedine Zidane utilizou o banco de reservas. Entrando no lugar de Isco aos 61 minutos, Bale precisou de apenas dois minutos para deixar sua marca, marcando um dos maiores gols da história da competição com um chute de bicicleta.

Bale fechou a vitória do Real por 3 a 1 com um chute de longa distância, em que o goleiro do Liverpool, Loris Karius, acabou deixando a bola escapar para as redes, selando o 13º triunfo dos Blancos na Liga dos Campeões. Foi a quarta vez que o Galês conquistou o troféu com o Real Madrid em cinco anos, enquanto também conquistou três títulos da La Liga.

Mas depois da vitória sobre Liverpool, onde ele era claramente o herói, a situação começou a ficar ruim para Gareth Bale.

"Preciso de jogar semana sim, semana não e isso não aconteceu esta temporada", disse Bale após o jogo.

Zidane não estava totalmente convencido pelo atacante, que, mesmo quando em forma, nem sempre foi a sua primeira opção de escolha.

No entanto, mesmo que em comparação com Cristiano Ronaldo lhe faltasse alguma consistência, ele era capaz de produzir momentos mágicos e decisivos, que pareciam cimentar o estatuto de lenda para Bale em Madrid.

Bale chegou do Tottenham por uma taxa recorde mundial de 100 milhões de euros (R$ 495,7 milhões) em 2013 e, em abril de 2014, ele marcou um gol brilhante contra o Barcelona na final da Copa do Rei, utilizando de sua grande velocidade para passar por Marc Bartra.

Um mês depois, ele desempenhou um papel crucial na conquista de "La Decima" pelo Real Madrid, a 10ª conquista do clube merengue na Liga dos Campeões. Após a cabeçada de Sergio Ramos nos acréscimos levar a final para a prorrogação, foi Bale quem colocou o Real Madrid na frente aos 110 minutos e quebrou o ânimo do Atlético.

Na final de 2016, Bale marcou um pênalti na disputa de pênaltis para ajudar o Madrid a vencer seus rivais da cidade novamente e, embora em 2017 ele não estivesse apto o suficiente para ser titular, ele fez uma aparição do banco em sua cidade natal, Cardiff.

Nestes momentos, por si só, são materiais suficientes para criar uma figura eterna no Real Madrid, mesmo antes de levar em conta suas impressionantes estatísticas gerais.

No total, ele marcou 106 gols – mais do que a contagem original de 104 de Ronaldo pelo clube. Bale ganhou 15 troféus – mais que o dobro dos seis de Zinedine Zidane como jogador.

Olhando para os primeiros seis anos de seu tempo em Madrid, quando Bale jogou com mais regularidade, ele marcou 78 gols e deu 44 assistências em 155 jogos da La Liga.

Se ele tivesse saído naquele momento, no verão europeu de 2019, quando quase se mudou para a Superliga Chinesa, talvez a maioria tivesse deixado os pontos negativos de lado, e o apreciado.

Mas o acordo fracassou, depois de uma mudança de opinião do presidente Florentino Perez, e quando Bale deixar Madrid neste meio de ano, haverá uma porcentagem considerável de madridistas que o desprezam e ficarão felizes em vê-lo pelas costas.

A última tacada 🏌️



O empresário de Gareth Bale confirma que o galês vai deixar o Real Madrid 👋



E vai pra onde agora? 🤔 pic.twitter.com/PbRtX68HGq — GOAL Brasil (@GoalBR) May 16, 2022

"O importante é que ele fez parte da história deste clube", insistiu o técnico do Real, Carlo Ancelotti.

“Acho que ele permanece na memória de todos os torcedores do Real Madrid. Ele é um jogador que escreveu grandes capítulos na história deste clube e acho que todos reconhecem isso”.

A falta de vontade de Bale em falar em espanhol publicamente já não fez nada por sua causa, com os torcedores incapazes de se conectar a ele, de ouvir suas palavras. Em uma época em que os jogadores de futebol parecem cada vez mais distantes, Bale foi um exemplo extremo.

E então veio o desrespeito total. Em 2019, Bale comemorou o País de Gales alcançando a Euro 2020 com uma bandeira com a frase “País de Gales. Golfe. Madrid. Nesta ordem."

Na Espanha, o episódio foi visto como algo que manchou sua imagem para sempre. Bale argumentará que o respeito é uma via de mão dupla e, na verdade, as faixas 'País de Gales, golfe, Madrid' foram inspiradas pelo ex-diretor esportivo do Real Madrid Pedja Mijatovic, que inicialmente reclamou à rádio espanhola que essas eram suas prioridades - e nessa ordem.

As desculpas se esgotaram, principalmente quando comparadas com suas atuações no País de Gales. O atacante perdeu a goleada do Clássico por 4 a 0 para o Barcelona, ​​apesar de Karim Benzema estar lesionado e ser titular.

Quatro dias depois, ele foi titular no País de Gales na vitória por 2 a 1 sobre a Áustria na semifinal do play-off das eliminatórias da Copa do Mundo, marcando dois gols brilhantes em Cardiff para levar seu time à beira da competição, pela primeira vez desde 1958.

Esta temporada o atacante tem um gol pelo Real Madrid em sete jogos e cinco gols em cinco jogos pelo seu país. Alguns o acusaram de usar efetivamente Madrid como campo de treinamento para a seleção de País de Gales.

Muitas vezes são as personalidades do rádio e da televisão da Espanha que vão longe demais, e o apresentador do El Partidazo de Cope, Juanma Castano, sugeriu que Bale deveria ser enviado para a linha de frente da guerra na Ucrânia, mas poderia sair ferido, entre outras piadas.

O que vem a seguir para Bale depende do play-off da Copa do Mundo do País de Gales contra a Ucrânia ou a Escócia. Se eles não conseguirem, a aposentadoria é uma opção – pelo menos do futebol de elite; pode haver fascínio financeiro nos EUA.

"Gareth está deixando o Real Madrid, mas temos que esperar pelo que o País de Gales fará", explicou seu agente Jonathan Barnett à Record.

“Tudo depende se sua seleção nacional se classificar para a Copa do Mundo, então tomaremos uma decisão, que pode variar se o País de Gales for ou não à Copa do Mundo.”

Bale e sua equipe estão mantendo suas cartas no peito, mas se o País de Gales chegar ao Catar 2022, um retorno ao Reino Unido na próxima temporada é o resultado mais provável, potencialmente em um acordo de curto prazo.

O Cardiff City foi apontado como uma opção, pois permitiria que ele voltasse para o País de Gales, enquanto ele poderia retornar ao Tottenham na última temporada e eles podem estar abertos a um retorno.

Em qualquer um desses clubes, os torcedores o receberiam com a reverência que uma lenda merece, uma reverência que ele deixou de receber em Madrid há muito tempo.