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Hussein Hamdy

Traduzido por

Garcia: Enfrentei muita pressão no Barcelona... e a Copa do Mundo é uma recompensa merecida

J. Garcia
Barcelona
Espanha
Copa do Mundo
Espanha

Um salto qualitativo

Juan García, goleiro do Barcelona, afirmou que sua transferência para o time catalão contribuiu diretamente para sua convocação para a seleção espanhola, que atualmente disputa a Copa do Mundo.

Ontem, 18 de junho, Garcia completou um ano exato desde sua chegada ao Barcelona, depois que o clube catalão pagou a cláusula de rescisão ao Espanyol para contratar o jogador natural da cidade de “Salent”, e, em apenas 365 dias, o goleiro se tornou um titular e um pilar indispensável na escalação do técnico alemão Hans Flick, tendo encerrado a temporada conquistando o prêmio “Zamora” de melhor goleiro, antes de iniciar a jornada de sua primeira participação na Copa do Mundo.

O goleiro catalão explicou, em entrevista concedida à “Rádio Catalunha”, que sente uma grande evolução em vários aspectos de seu desempenho técnico, destacando como lida com situações e desafios aos quais não estava acostumado anteriormente.

Garcia disse: “A experiência de continuar acumulando minutos e disputando partidas com exigências elevadas faz com que você melhore em tudo. Eles me colocaram em situações às quais talvez eu não estivesse acostumado em campo, e acho que reagi bem.”

O goleiro admitiu que, se tivesse que escolher uma defesa da temporada, seria sem dúvida aquela na partida do clássico, e disse, brincando: “Fiz aquela defesa contra Perry Milla. Foi extremamente difícil e nos ajudou a vencer a partida. Eu e o Perry nos damos muito bem, e sempre que vejo a defesa nas redes sociais, mando para ele para que não se esqueça.”

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Garcia afirmou que, nas duas últimas temporadas, conseguiu melhorar a construção de jogadas com os pés e a saída de bola, um aspecto no qual já havia começado a trabalhar em sua última temporada no Espanyol, e disse: “Há alguns anos, esse era um ponto que eu precisava melhorar, mas os treinos servem exatamente para isso. Melhorei na tomada de decisões e na saída de bola. É claro que vou cometer erros, mas estou muito feliz com essa evolução.”

E concluiu: “Assinar com o Barcelona me ajudou a estar na Copa do Mundo, embora a gente nunca saiba o que poderia ter acontecido. Estou curtindo muito isso: a convivência com meus companheiros e os treinos. Temos que ser uma família só e formar uma equipe, e esse grupo é muito bom. Estamos todos unidos como um só, e nós, que não jogamos, contribuímos muito fora de campo”.

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