Joan García, goleiro do Barcelona, recebeu o prêmio de melhor goleiro de LaLiga na última temporada antes do início da partida entre o Barça e o Athletic Bilbao, na última quinta-feira, antes de se transformar, ao longo do jogo, em mero espectador, depois de manter sua meta invicta pela segunda partida consecutiva.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", García disse, sorrindo, após o fim da partida: "Estou pronto para assinar um compromisso de que os adversários não finalizem contra mim em todas as partidas".

García também dedicou um elogio especial ao seu companheiro na seleção espanhola Unai Simón, que recebeu o prêmio de melhor jogador da partida.

E García disse: "Fizemos uma grande partida diante de um adversário que sempre dificulta as coisas. Unai foi o melhor, e isso significa que atacamos bem e criamos as chances. Poderíamos ter marcado mais, mas o mais importante é que fomos bons defensivamente".

E acrescentou: "Todos fizeram uma partida excelente. A linha defensiva, com esse sistema que representa algo complexo para eles e exige deles concentração durante toda a partida, apresentou um grande nível".

O goleiro destacou o nome de Xavi Espart, dizendo: "Xavi Espart é incrível, é mais um jogador que sai da academia do clube. E considerando que eu já me sinto um pouco veterano aos 25 anos, tento ajudá-los e apoiá-los".

E continuou: "Vejo que todos sentem muita empolgação. Temos um grupo mais jovem que no ano passado. Temos muita energia e vontade de fazer coisas bonitas ao lado de vários filhos do clube. Temos um elenco bastante completo, e podemos gerenciar os minutos de jogo. Se não exigirmos mais de nós mesmos, não vamos conseguir. Estamos no caminho certo, mas apenas começamos".

Por fim, García comentou sobre a agressão da polícia a um jovem torcedor do Barcelona antes da partida diante do Elche, dizendo: "Essas são coisas que não gostamos de ver no mundo do futebol. O clube tomou sua decisão e nós ficamos ao lado do clube. Não temos grande influência nesse tipo de assunto, mas em relação ao que o clube decidiu, nós os apoiamos com toda a força".



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