Ertuğrul Doğan, presidente do clube turco Trabzonspor, revelou o rápido impacto financeiro da contratação de Mohamed Salah, afirmando que o entusiasmo dos torcedores em relação ao negócio se refletiu diretamente nas vendas de ingressos de temporada, que alcançaram um número expressivo em poucos dias.

Doğan disse, em declarações ao canal turco "HT Spor", que o clube vendeu ingressos de temporada no valor de quase 550 milhões de liras turcas (cerca de 11,5 milhões de dólares) em apenas três dias após o anúncio da contratação de Salah, esclarecendo que esse número não inclui as vendas das camisas do craque egípcio, que ainda não foram contabilizadas.

O presidente do Trabzonspor acrescentou que a receita obtida apenas com os ingressos de temporada já cobriu mais da metade do custo anual da contratação de Salah, apontando que o clube tem como meta atingir 25 mil ingressos de temporada para cobrir o custo por completo.

Doğan elogiou o apoio da torcida, que descreveu como algo que superou as expectativas da diretoria do clube, afirmando que os torcedores do Trabzon almejavam a contratação de um craque do porte de Salah, assim como a comissão técnica aguardava um negócio desse nível.

Ele disse que a diretoria do clube já estava ciente do tamanho do desejo dos torcedores por uma grande contratação, mas não esperava que a reação viesse com essa dimensão e rapidez, agradecendo aos torcedores que "não decepcionaram nossas esperanças".

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Negativa categórica e ação judicial

Por outro lado, o presidente do Trabzonspor negou categoricamente que o clube tenha recebido qualquer financiamento governamental para ajudar a concretizar a contratação de Salah, afirmando que os cofres do clube não receberam "uma única lira" de qualquer órgão governamental a esse respeito.

Doğan descreveu os rumores sobre o recebimento de apoio financeiro governamental pelo clube como uma "grande mentira e antiética", desafiando quem propaga essas alegações a apresentar qualquer prova disso.

O presidente do clube também respondeu ao que circulou nas redes sociais sobre o bloqueio do salário de Salah, afirmando ser impossível que isso ocorra do ponto de vista jurídico, e revelou que o clube adotou medidas legais e apresentou uma denúncia contra as partes que divulgaram essa informação.

Ele também criticou a veiculação dessas notícias por meio da imprensa e dos grandes canais, considerando que elas prejudicam a imagem do futebol turco.

O Trabzonspor havia anunciado a contratação de Mohamed Salah no fim da semana passada, em uma transferência gratuita por duas temporadas, em um dos negócios mais marcantes do clube no período recente.

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