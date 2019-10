Galvão Bueno não irá narrar amistosos do Brasil neste mês, diz site

Após voz falhar durante semifinal da Libertadores entre Grêmio e Flamengo, Galvão não irá narrar amistosos do Brasil contra Senegal e Nigéria

Galvão Bueno não irá narrar os amistosos do contra e , nesta quinta-feira (10) e domingo (13), em Singapura, respectivamente. A decisão foi tomada pela Rede Globo que decidiu poupar o profissional que se recupera de uma gripe, de acordo com informação do Observatório da Televisão.

Não é a primeira vez neste ano na qual Galvão não narra um jogo da seleção brasileira devido problemas de saúde. Em setembro, o global não transmitiu a partida entre Brasil e por conta de uma forte gripe.

Ainda segundo o Observatório da Televisão, à Globo já teria cogitado poupar Galvão da transmissão dos amistosos do Brasil visando a partida de volta da semifinal da Libertadores entre e , no Estádio do Maracanã, em 23 de outubro.

No duelo de ida da semifinal do torneio sul-americano, a voz de Galvão Bueno falhou durante os dois gols do empate em 1 a 1 entre o time carioca e gaúcho. Na sequência, o narrador usou as redes sociais para pedir desculpas publicamente.

“Quero pedir desculpas às dezenas de milhões de torcedores em todo o Brasil que estavam nos acompanhando. Tive uma forte recaída na gripe e sinusite e perdi a voz logo no início do jogo!! Nada pior para um narrador do que não conseguir gritar os gols”, disse

Com isso, Brasil e Senegal será narrado por Luis Roberto, enquanto Cléber Machado transmitirá Brasil e Nigéria. Galvão, vale lembrar, não ficava ausente de três jogos seguidos da seleção desde de 2001.